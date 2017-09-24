Кубинец нокаутировал российского боксера во Всемирной суперсерии 24.09.2017, 11:55

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Фото: Alexander Sandvoss/Mandoga Media

Юниер Дортрикос отправил россиянина Дмитрия Кудряшова в нокаут уже во втором раунде.

Россиянин Дмитрий Кудряшов завершил выступления во Всемирной боксерской суперсерии. В четвертьфинале он уступил кубинцу Юниеру Дортикосу, сообщает rbc.ru.

Во втором раунде четвертьфинального боя Дортикос нанес удар в голову Кудряшову и отправил того в нокаут. Кудряшов упал и судья сразу зафиксировал окончание боя.

«Я расстроен, что не смог порадовать зрителей хорошей дракой, но так бывает, это бокс. Я пропустил удар, и все закончилось. Уважение сопернику, возможно, он бьет не столько сильно, сколько точно. Думаю, что Мурат Гассиев и Александр Усик. встретятся в финале. Я буду болеть за Мурата», — цитирует Кудряшова агентство ТАСС.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что боксер вернется на ринг не ранее весны 2018 года. «Конечно, развитие за пределами суперсерии для него есть. Это его второе поражение, причем за первое он взял реванш. Боксеры проигрывают бои, это нормальная история. Вероятно, так и есть (Кудряшов вернется на ринг не раньше весны), конечно», - сказал Рябинский ТАСС.

Всемирная боксерская суперсерия была запущена промоутерами Кале Заурлендом и Ричардом Шафером в 2017 году. Победитель получил Кубок Мохаммеда Али, а призовой фонд турнира составил $50 млн.

Турнир проходит в двух весовых категориях, первом тяжелом весе и втором среднем весе. В каждой категории представлены восемь участников. В тяжелом весе, помимо Кудряшова, выступает россиянин Мурат Гассиев. В среднем весе Россия не представлена.

Гассиев в своем четвертьфинале встретится с польским боксером Кшиштофом Влодарчиком. Этот бой пройдет 21 октября в США. Победитель боя в полуфинале встретится с Дортикосом.