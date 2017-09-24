Мадрид назначил своего начальника полиции Каталонии 24.09.2017, 12:12

Местные власти отказались принимать постановление.

Власти Испании назначили нового начальника местной полиции Каталонии с целью недопущения референдума о независимости, сообщает ВВС со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

Полковник гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобос станет главой и каталонской ("Моссос д'Эскуадра"), и испанской полиции в автономном регионе.

Этот шаг власти в Мадриде обосновали необходимостью достижения лучшей координации действий правоохранительных сил.

Однако власти Каталонии отказались принимать постановление, посчитав, что это является вмешательством в дела местной полиции.

В регион стягивают тысячи полицейских для недопущения референдума о независимости, назначенного на 1 октября.

В испанской генпрокуратуре считают, что назначение Кобоса оправдано законом, который регулирует совместные операции в автономном регионе.

Эта схема работы останется в силе вплоть до 1 октября, сообщила каталонская газета La Vanguardia.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн сообщил в "Твиттере" на каталонском языке, что местное правительство отвергает вмешательство в дела региональной полиции.

Пока неясно, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида.

Однако по данным неназванных источников в министерстве внутренних дел, которые приводят испанские СМИ, они не считают распоряжение вмешательством в дела местной полиции, настаивая, что такое решение было необходимо для улучшения координации между различными структурами, участвующими в деятельности правоохранительных органов.

Там отметили, что во всех других аспектах работы подчинение местной полиции останется прежним.

Испанские власти всеми силами пытаются не допустить проведения референдума. Среди прочего конфисковывались бюллетени, представителям власти назначались штрафы, а десятки каталонских политиков были ненадолго арестованы.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой сделал категоричное заявление. "Хочу сказать спокойно и твердо: не будет никакого референдума, он не состоится", - отметил он.

Конституционный суд страны по требованию Рахоя остановил действие закона о переходном периоде, принятого Каталонией. С тех пор правительство Испании пытается взять под контроль финансовые потоки в регионе.

Сегодня в Каталонии проживает 16% населения Испании, и этот регион генерирует почти 19% ВВП страны. Среди каталонцев распространено убеждение, что власти в Мадриде забирают у региона гораздо больше, чем дают.

В субботу в Барселоне прошли демонстрации протеста, а в городе Льейда протестовать приехали сотни фермеров на своих тракторах.