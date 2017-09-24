Видеофакт: Новый iPhone 8 на час погрузили в воду
- 24.09.2017, 12:21
Новый флагман компании Apple продолжают проверять на надежность и прочность в различных тестах.
Известный видеоблогер Джонатан Мориссон (Jonathan Morrison) решил протестировать новый девайс на водонепроницаемость, сообщает iphones.ru.
Для этого он бросил iPhone 8 в самый центр городского фонтана и оставил там на целый час. Блогер также поступил с главным конкурентом новинки – Samsung S8.
Спустя час Джонатан достал оба устройства из воды и проверил их работоспособность.
Смартфоны продемонстрировали отличную выживаемость, продолжив работать после водных процедур.
Никаких проблем не появилось, дисплеи отзывались на касания, камеры также работают, в том числе в режиме видеосъемки.
Напомним, что Samsung Galaxy S8 имеет стандарт защиты IP68, в спецификации iPhone 8 указана степень IP67 по стандарту IEC 60529, то есть защита от брызг, воды и пыли.