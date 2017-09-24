Видеофакт: Новый iPhone 8 на час погрузили в воду 24.09.2017, 12:21

Новый флагман компании Apple продолжают проверять на надежность и прочность в различных тестах.

Известный видеоблогер Джонатан Мориссон (Jonathan Morrison) решил протестировать новый девайс на водонепроницаемость, сообщает iphones.ru.

Для этого он бросил iPhone 8 в самый центр городского фонтана и оставил там на целый час. Блогер также поступил с главным конкурентом новинки – Samsung S8.

Спустя час Джонатан достал оба устройства из воды и проверил их работоспособность.

Смартфоны продемонстрировали отличную выживаемость, продолжив работать после водных процедур.

Никаких проблем не появилось, дисплеи отзывались на касания, камеры также работают, в том числе в режиме видеосъемки.

Напомним, что Samsung Galaxy S8 имеет стандарт защиты IP68, в спецификации iPhone 8 указана степень IP67 по стандарту IEC 60529, то есть защита от брызг, воды и пыли.