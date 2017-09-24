«Политика для меня — это возможность изменить серое настоящее» 24.09.2017, 12:55

Фото: tut.by

Белорусские активисты рассказали о своих мотивах бороться за перемены.

Журналисты «Кур’ера» поговорили с политическими активистами из Слуцкого региона на тему, что привело их в эту деятельность.

Виталий Амелькович, 37 лет, активист, Партия БНФ:

Фото: kurjer.info

Политическая деятельность для меня — это возможность изменить серое настоящее ради светлого будущего.

Я рос в политизированной обстановке, когда в начале 90-х дома смотрели бесконечные сессии народных депутатов, а на шахматном кружке, в который я ходил, слушали русскую службу «Радио Свобода». Помню еще ребенком, как Михаил Горбачев перебил академика Андрея Сахарова на I Съезде народных депутатов — академик начал критиковать советский строй. Хотя именно Горбачев поспособствовал, чтобы Сахаров стал депутатом и смог выступить на том съезде. Потом были громкие политические события: митинги в Минске, декларация о независимости Беларуси, Беловежские соглашения, создание СНГ, расстрел Белого дома в Москве, выборы президента Беларуси 1994-го года.

Определенный внутренний переворот, после которого появилось желание как-то влиять на ситуацию в стране, произошел после референдума 1995-го года — тогда сменили государственную символику и ввели второй государственный язык. В тот момент стало больно и обидно за белорусов.

Уже в 2001 году я вступил в «Малады фронт», а после — в Партию БНФ (Белорусский народный фронт). Никогда не жалел о сделанном тогда выборе. Здоровый национализм, консерватизм — это то, что мне близко: «Хто ў маладосьці ня быў рэвалюцыянэрам — той ня мае сэрца. Хто ў сталасьці ня стаў кансэрватарам — той ня мае мазгоў».

Если человек считает себя гражданином этой страны, у него не может не быть гражданской позиции. Если ее все-таки нет — это не гражданин, это амеба. Я постоянно интересуюсь политической ситуацией как в нашей стране, так и в мире. С этого начинаю свой обычный день и его заканчиваю. В первую очередь слежу, что произошло в Беларуси, потом — у соседей (Украина и Россия), Евросоюзе, США. Есть уже просто потребность знать последние новости.

Основную информацию получаю через социальные сети и информационные сайты. Считаю Facebook самым интересным и популярным политическим ресурсом. Соответственно, этим источникам информации и доверяю больше всего, так как считаю, что они наиболее объективно отражают действительность. По ТВ смотрю только спорт и кино.

Реализация политических инициатив, отличных от спускаемых свыше «целей и задач» действующей «государственной машины», — дело неоднозначное. Иногда даже небезопасное. Но весьма интересное и порой очень занимательное. Например, мы, активисты, дважды не дали производству «Витень» не то что построить, а даже возможности всерьез подойти к идее возникновения потенциального вредного производства в Слуцком районе — производства по очистке нефтезагрязненных грунтов. Сейчас выступаю за переименование улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев. Это только малая часть того, что мы делаем.

С 2008 года я наблюдатель на выборах. В наших условиях, по моему глубокому убеждению, настоящих выборов давно нет. Избирательный процесс как бы есть, а самих выборов нет. Поэтому мы стараемся максимально собрать доказательства и факты нарушений на избирательных участках и в комиссиях разного уровня. И небезуспешно: после 1994 года ни одни выборы, по оценкам международных наблюдателей, не были признаны соответствующими международным стандартам.

Мои близкие давно смирились с тем, чем я занимаюсь. Мои политические убеждения или действия никогда не вредили в отношениях с по-настоящему близкими мне людьми. Но с некоторыми знакомыми я сам разорвал отношения, хотя ранее считал их значимыми для себя. После эскалации конфликта в Украине, аннексии Крыма, ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей они стали оправдывать российскую агрессию, а для меня это неприемлемо.

Я не согласен с мнением, что политика — обязательно грязное дело. Все относительно. Никогда не видел себя крупным политическим игроком, я скорее человек команды. При смене политического режима в нашей стране я хотел бы поменять сферу деятельности. Хотя не исключаю, что будет желание заниматься политикой на местном уровне. В любом случае в том или ином виде или проявлении политика не отпустит меня уже до конца моей жизни. Я уже не смогу быть просто равнодушным к тому, что происходит вокруг.

Евгений Смольский, 25 лет, педагог, демократ-либерал:

Фото: kurjer.info

Политика — понятие многогранное. Это и деятельность органов госвласти, и события общественной жизни, которые происходят практически ежедневно, и даже люди, вовлеченные в эту сферу. Для меня лично политика — это больше хобби, источник интересных знаний и наблюдений.

Во время учебы в школе очень увлекался историей, даже участвовал в областных и республиканских олимпиадах по этому предмету. Но хотелось знать не только о прошлом, но и о настоящем, о том, какие важные события происходят в мире сейчас. Поэтому мой интерес плавно перешел в политическую сферу. В чем-то этому поспособствовал и курс политологии в университете. Что-что, но этот предмет я всегда посещал с желанием.

Уверен, что, если человек хочет каких-либо изменений в общественной жизни и ему небезразлично то, что происходит вокруг него, у него должна быть гражданская позиция. И он должен свободно излагать свои взгляды на вещи и государственную систему. Но часто одного слова мало, нужно и делом привлекать внимание к какой-либо проблеме.

Чтобы следить за политической обстановкой в мире, стараюсь выбирать нейтральные аналитические источники, так как не люблю однобокую позицию, которую часто занимают телевизионные СМИ. Как бы плохо ни относились к интернету, считаю, что в современных условиях он просто необходим, чтобы разобраться в том разнообразии политических и не только событий, происходящих в мире. В телевизионный ящик либо газетную страницу они уже давно не вмещаются.

В моей жизни политика, к сожалению либо к счастью, пока ничего не изменила, это просто хобби. А отношение к окружающим часто меняется, когда узнаешь, что тот или иной человек противоположных политических взглядов. Стараюсь тогда меньше говорить с этим человеком о политике.

Например, у меня есть друг, ярый поклонник России. У нас с ним бывали долгие и громкие беседы о плюсах и минусах этой страны, но я все-таки больше сторонник западных демократических ценностей. Конечно, мы с ним дружим, общаемся. Но если я вижу, что человека такие темы задевают или начинает «закипать» во время беседы, стараюсь не вовлекать его в такие разговоры.

Идеал политика для меня — Джон Фицджеральд Кеннеди. Человек, который много сделал для своей страны и сделал бы еще больше, если бы его не убили. Молодость, ум и стремление изменить если не мир, то свою страну к лучшему — вот те качества, которые были как у Кеннеди и должны быть у тех, кто только начинает заниматься политикой.

К сожалению, я пока еще не успел реализовать каких-то инициатив, но верю, что все впереди. В Слуцке нужно работать с молодежью. Идти к молодым людям и спрашивать их о том, чего они хотят. А не впаривать им по бумажке идеалы из прошлого — то, что они не поймут и скоро забудут. Нужно делать город ярким и интересным, спрашивая мнение у молодежи. А так пока у нас мрачновато и нечего делать. Неудивительно, что большинство молодежи уезжает на выходные в Минск или Солигорск.

Мне нравится, что в последнее время появляется мода на все белорусское: на язык, культуру и традиции. Думаю, и мне как человеку, давно интересующемуся историей своей страны, было бы интересно проводить работу в данном направлении.