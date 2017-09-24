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Праправнучка Матильды Кшесинской вошла в балетную труппу Большого театра

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  • 24.09.2017, 12:59
  • 3,337
Фото: @elya_7ard/Instagram.com

Наталья Поклонская будет шокирована.

В пресс-службе Большого театра сообщили о поступлении в балетную труппу праправнучки балерины Матильды Кшесинской, выпускницы академии русского балета им. Вагановой Элеоноры Севенард, передает РИА «Новости».

Севенард участвовала в спектаклях Мариинского театра, гастролях театра в Литве и Японии, а также в гала-концерте «Иконы русского балета» в Лондоне и в гала-шоу балетных школ ХХI века в Париже.

Фото: аккаунт Элеоноры Севенард в сети ВКонтакте

Севенард является обладательницей I премии Международного балетного конкурса «Vaganova — PRIX», первой премии III Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский балет», премии Фонда Натальи Дудинской и Константина Сергеева, а также лауреатом общероссийского конкурса Минкультуры «Молодые дарования России».

Матильда Кшесинская
Фото: Wikimedia Commons

Напомним, что «экс-прокурор Крыма», а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская начала масштабную кампанию за запрет к показу фильма Алексея Учителя «Матильда» - о романе российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.


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