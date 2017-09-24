Военный эксперт: Украина может на равных воевать с РФ 7 24.09.2017, 13:15

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Запад долго искал достойного соперника Кремлю и теперь может «подносить боеприпасы».

Украинская армия практически сравнялась по силе с российской в плане обычных вооружений, и теперь может успешно ей противостоять. Об этом заявил в комментарии изданию gordonua.com бывший офицер оперативного управления Генштаба ВСУ, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, у России все же остается существенное преимущество, если она подключит все свои вооружения.

"Что касается Украины, то на равных с Россией мы можем воевать лишь с обычным вооружением. В этом случае у нас есть хорошие шансы перемолотить российскую армию. По боевым потенциалам мы почти выровнялись. А вот в авиации и ракетах у них преимущество. Но у нас же есть партнеры. Запад долго искал страну, способную воевать с Россией. Теперь союзники будут подносить нам боеприпасы", – резюмировал Жданов.