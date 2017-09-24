Как белорусские магнаты развлекались на службе великому князю 24.09.2017, 13:55

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Рутину канцелярской службы в ВКЛ умел скрасить надворный маршалок Евстафий Волович.

Исследователи нашли в Национальном историческом архиве Беларуси необычно оформленный документ. «Надворный маршалок литовский Евстафий Волович в 1561 году, оформляя заглавную буквицу «омега» в одном из документов, думал явно не трудности аграрной реформы в ВКЛ и не про канцелярскую рутину», – написал в «Фейсбуке» замдиректора архива Денис Лисейчиков.

Сначала трудно понять, что такого необычного сделал маршалок. Но смотрите: то ли он сам, то ли писарь поставил в буквах две точки – и получилась женская грудь.