Тысячи жителей Амстердама пришли к дому мэра сказать «спасибо» 8 24.09.2017, 14:15

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Эберхард ван дер Лаан

Фото: EPA/UPG

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Жители столицы Нидерландов пришли к дому своего бывшего мэра Эберхарда ван дер Лаана, чтобы сказать ему «спасибо». Видео обнародовал местный телеканал NOS. Дер Лаан руководил городом до последнего, несмотря на диагноз рак легких и многочисленные метастазы. В январе 2017 года политик рассказал об этом горожанам и пообещал исполнять свои обязанности до тех пор, пока будут силы. Однако недавно он написал амстердамцам письмо, в котором попрощался с ними.

«Дорогие амстердамцы, в январе я рассказал вам, что узнал от врачей плохие вести, но я надеялся: что «еще немного» смогу быть вашим мэром. Последние восемь месяцев я выполнял свою работу с радостью. Ваша поддержка мне очень помогала. Это «еще немного» истекает сегодня. Врачи сказали мне, что больше не могут меня лечить. Я сказал представителю короля, что болен. С этого времени мои обязанности будет исполнять заместитель Кайса Оллонхен. Быть мэром самого красивого и самого дорогого мне города во всем мире – это большая честь. Спасибо за ваше доверие, участие и поддержку, и возражения, которые я получал от вас последние семь лет. Позаботьтесь о нашем городе и друг о друге. Прощайте», – говорится в письме дел Лаана, которое опубликовало издание Blikopnieuws.