закрыть
24 сентября 2017, воскресенье, 15:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Крик души пенсионеров: Лекарства дорогие, мяса купить не можем

8
  • 24.09.2017, 14:35
  • 3,630

На чем приходится экономить отработавшим всю жизнь белорусам.

Журналисты «Радыё Свабода» поговорили с пенсионерами из Могилева, Гродно получается ли у них выжить на те деньги, которые дает государство.

«Вещей не покупаю, старые вещи отдает мне дочка», - говорит пожилая женщина из Могилева.

«Мы не можем позволить себе хорошее мясо, покупаем куриные спинки», - рассказала пенсионерка из Гродно.

«На одну пенсию не прожил бы», - резюмирует мужчина из Могилева.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!