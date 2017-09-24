Крик души пенсионеров: Лекарства дорогие, мяса купить не можем 8 24.09.2017, 14:35

3,630

На чем приходится экономить отработавшим всю жизнь белорусам.

Журналисты «Радыё Свабода» поговорили с пенсионерами из Могилева, Гродно получается ли у них выжить на те деньги, которые дает государство.

«Вещей не покупаю, старые вещи отдает мне дочка», - говорит пожилая женщина из Могилева.

«Мы не можем позволить себе хорошее мясо, покупаем куриные спинки», - рассказала пенсионерка из Гродно.

«На одну пенсию не прожил бы», - резюмирует мужчина из Могилева.