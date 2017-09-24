Британец превратил авто в джакузи на колесах 1 24.09.2017, 14:47

Энтузиаст-изобретатель теперь может принимать гидромассажную ванну, не отрываясь от руля.

Известный британский изобретатель и блогер Колин Ферз превратил автомобиль в гидромассажную теплую ванну. Свой эксперимент он снял на видео и обнародовал на YouTube-странице Colinfurze. Ролик за сутки успел собрать более 1,4 миллионов просмотров, сообщает korrespondent.net.

"Это лучшая вещь, которую я когда-либо делал", - прокомментировал британец свой эксперимент.