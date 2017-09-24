Неизвестная история трех главных «жемчужин» Браславского края 24.09.2017, 14:59

Местечки на Браславах повидали много славных событий.

Каждый населенный пункт проходит определенный путь, равно как и любое другое человеческое сообщество, да и любой человек. Он появляется, развивается, растет, достигает определенного расцвета – и начинает угасать. Иногда, как и с человеком, извне приходит беда, уничтожающая целые поселения без возможности их восстановления, пишет сайт np.by.

Агрогородок Друя

Друя находится в пограничной зоне Витебской области, поэтому посещение посторонними тут определенным образом регламентировано. Из достопримечательностей здесь остался разве что действующий костел и здание католического же монастыря (когда-то здесь жили монахи-мариане).

Первое упоминание населенного пункта с таким названием в исторических документах – 1386 год, а в XVI веке он приобрел статус города, пользуясь всеми привилегиями Магдебурского права (с 1618 года). И это при том, что город на протяжении практически всей своей истории находился в частной собственности, а его «золотой век» связан с родом Сапегов, одного из богатейших в Великом Княжестве Литовском.

В Друе были выстроены два крупных католических монастыря (бернардинцев и доминиканцев), мужской православный монастырь, от 3 до 5 (по разным источникам) греко-католических (униатских) храмов, синагога. Сегодня здесь можно найти остатки католического, православного и еврейского кладбищ.

Однако выгодная с точки зрения торговли география обернулась для населенного пункта настоящей трагедией. Завоеватели редко интересовались собственно Друей, чаще их интересовали более развитые города. Но Друя раз за разом разрушалась, уничтожалась.

Самым древними из сохранившихся достопримечательностей Друи оказался один из так называемых борисовых камней, с высеченным шестиконечным крестом и молитвой (ориентировочный возраст этой надписи – более тысячи лет).

Второй – бывший бернардинский костел, а сегодня – обычный приходской храм. Вот разве что построенный в первой половине XVII века и до сегодняшнего дня действующий. Более того, ежегодно здесь проводятся художественные пленэры, выставки и многие другие мероприятия, объединяющие как верующих, так и неверующих.

Имеются здесь также православная церковь конца XIX века, памятная стелла после войны 1812 года, остатки белокаменной синагоги и мемориал жертвам местного гетто, старое еврейское кладбище.

А с берега Двины можно полюбоваться и еще на барочный костел XVIII века, расположенный в местечке Пиедруя (Латвия). Здесь до него – рукой подать.

Агрогородок Опса

Этот населенный пункт начинался как небольшое поселение на месте измелевшей реки. Собственно говоря, именно так – «мель» – переводится с литовского название этого населенного пункта. Первое упоминание в летописных источниках – XVI век.

От Браслава, культурного центра здешних мест, всего 20 километров, поэтому «городской» период у Опсы достаточно непродолжителен и приходится на XVII век, когда местность принадлежала Великому Князю Литовскому. Здесь располагалась достаточно известная усадьба (считается, что здесь останавливался во время своей кампании 1812 года Наполеон Бонапарат), остатки которой еще можно увидеть в центре парка. Последний сохранился явно лучше.

Поклонники флоры найдут интересным для себя двухвековой дуб (высота более 20 метров, а ствол имеет в толщину почти 6,5 метра), а также несколько видов лиственниц, которые были некогда высажены в парке, а впоследствии неким чудом уцелели в веренице военных водоворотов, сотрясавших всю Браславщину.

Согласно источникам XVI-XVII веков, костел в местечке, городе, а после снова местечке существовал. Правда, восстания XIX века вызывали у оккупационных властей столь сильные чувства, что храм был уничтожен. Новое здание было возведено лишь в начале ХХ века. Как и у множества других храмов того периода, у него много «типовых» черт – красный кирпич, неоготический стиль. Как много было сделано в начале ХХ века для того, чтобы сделать католические храмы заметными, придать им некую архитектурную общность.

Агрогородок Иказнь

Еще один агрогородок на Браславщине, который совсем еще недавно был почти городом. Почти, ибо статус города поселение при замке все-таки не получило, хотя к тому все шло, и Сапеги, которым принадлежал замок, были готовы поспособствовать «решению вопроса». Но право городского самоуправления нельзя было купить, и это тоже было важным фактором политической реальности для наших предков.

Само название переводится с литовского как «окно», и название свое замок и поселение получили благодаря озеру, на берегу которого разместились. Замок находился на острове – для пущей защищенности, само поселение – на побережье. Замок был возведен в самом начале XVI века, и именно с ним связана история одного из холмов около озера. Холм до сих пор называют «шибеницей», а место это связывают с массовыми повешениями, очевидно, связанными с бунтами. И то сказать, – отсюда родом несколько десятков активных участников и инициаторов восстаний 1830-31 и 1863 годов. Действовали здесь и повстанческие отряды. Правда, казнили большинство мятежников не здесь, а отвозили в более людные места. Последние мятежи по этим местам прокатились уже в начале СССР: в 1919 году жители Иказни во главе с католическим священником с оружием в руках защищали свою землю и храм. Храм не иначе как чудом не взорвали, но его защитники погибли, причем расстреливали участников восстания семьями.

Во время Второй мировой войны костел также стал центром трагедии. Двух священников – Владислава Матьковяка и Станислава Пыртака арестовало гестапо. Вероятнее всего, немецких оккупантов интересовали места в окрестностях, где могли прятаться местные жители. Священники не выдали паству и приняли мученическую смерть. Впоследствии они были беатифицированы, равно как и другие священники, из Росицы, также принявшие смерть за веру и доверенных им людей.

Замок был исключительно надежно защищен от врагов, в том числе – и водной преградой. Вот только для пользования самими обитателями была сделана «гать», по которой легко можно было пройти в замок даже после затопления основного моста. Вот по этой-то гати, согласно легенде, прошла во время осады города корова, показав дорогу и неприятелям, которые дотла разрушили замок.

В течение XIX и ХХ века Иказнь несколько раз разрушалась. В результате даже храмы – католический и православный – пришлось строить заново в начале ХХ века.

В каждом уголке нашей страны можно найти настоящие жемчужины – причем как в истории, так и в современности. Кстати, и в Иказнь, и в Друю, и в Опсу приезжают и поклонники древних валунов. Они находится в непосредственной близости к поселениям. Традиционно валунам приписываются лечебные и прочие волшебные свойства.