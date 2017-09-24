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Леонид Кулаков: Власти проигнорировали горячую весну – будет горячая осень

  • 24.09.2017, 15:21

Марш рассерженных белорусов 2.0 начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске.

Настроение простых белорусов, которые поняли свою силу на весенних акциях протеста и не верят пустым обещаниям властей, выразил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков.

«Власти проигнорировали горячую весну - будит горячая осень», - подвел черту под настроениями людей активист.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 начнется 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске.


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