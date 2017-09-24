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Гонщик велоклуба «Минск» дважды взошел на подиум этапов «Тура Китая»

  • 24.09.2017, 15:26
Фото: tut.by

Сергей Попок стал третьим в общем зачете.

Гонщик «Минска» Сергей Попок стал третьим на четвертом и пятом этапах многодневки «Тур Китая II», сообщает tut.by.

Отметим, что ранее спринтер столичного велоклуба трижды отметился на подиуме «Тура Китая I», а также стал третьим в общем зачете.

Всего в Китае велоклуб «Минск», за который также выступали Михаил Шеметов, Евгений Королек, Роман Романов, Евгений Ахраменко и Роман Тишков, заработал 89 очков, которые пойдут в зачет Азиатского тура UCI.


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