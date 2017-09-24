Гонщик велоклуба «Минск» дважды взошел на подиум этапов «Тура Китая» 24.09.2017, 15:26

Фото: tut.by

Сергей Попок стал третьим в общем зачете.

Гонщик «Минска» Сергей Попок стал третьим на четвертом и пятом этапах многодневки «Тур Китая II», сообщает tut.by.

Отметим, что ранее спринтер столичного велоклуба трижды отметился на подиуме «Тура Китая I», а также стал третьим в общем зачете.

Всего в Китае велоклуб «Минск», за который также выступали Михаил Шеметов, Евгений Королек, Роман Романов, Евгений Ахраменко и Роман Тишков, заработал 89 очков, которые пойдут в зачет Азиатского тура UCI.