Шансы Путина равны нулю

Шансы Путина равны нулю1
- Сергей Талк
- 24.09.2017, 15:32
«Лечить» россиян теперь будут не врачи, а памятник Калашникову.
Публикую диаграмму, после которой кандидат Путин В.В. не сможет баллотироваться на пост президента РФ. Здесь прекрасно видно, что основная цель его деятельности за последние 17 лет - последовательное, неуклонное и поступательное разрушение медицины в стране.
Удалось многое - сокращено пять тысяч больниц, общее число которых по стране сократилось вдвое. Но предстоит еще большой объем работы - довести эту цифру до нуля. Собственно, это и есть программа кандидата Путина. В любой стране мира кандидат с такой программой имеет шанс стать хоть кем-то, равный нулю. Точка.
Россиянам надо понимать, что Путин изымает их деньги на медицину и тратит на оружие и памятники оружию. Вот только что они будут делать, когда у них что-то заболит, а лечиться негде?
Сергей Талк, «Фейсбук»