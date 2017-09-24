Шансы Путина равны нулю 1 Сергей Талк

24.09.2017, 15:32

Владимир Путин

«Лечить» россиян теперь будут не врачи, а памятник Калашникову.

Публикую диаграмму, после которой кандидат Путин В.В. не сможет баллотироваться на пост президента РФ. Здесь прекрасно видно, что основная цель его деятельности за последние 17 лет - последовательное, неуклонное и поступательное разрушение медицины в стране.

Удалось многое - сокращено пять тысяч больниц, общее число которых по стране сократилось вдвое. Но предстоит еще большой объем работы - довести эту цифру до нуля. Собственно, это и есть программа кандидата Путина. В любой стране мира кандидат с такой программой имеет шанс стать хоть кем-то, равный нулю. Точка.

Россиянам надо понимать, что Путин изымает их деньги на медицину и тратит на оружие и памятники оружию. Вот только что они будут делать, когда у них что-то заболит, а лечиться негде?

Сергей Талк, «Фейсбук»