Белорусские силовики займутся криптовалютами 14 24.09.2017, 15:55

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Фото: 123rf

Силовики увидели в криптовалютах лазейки для киберпреступности.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк считает, что отечественные силовики мало уделяют внимание криптовалютам. По его мнению здесь возможны лазейки для киберпреступности, передает belmarket.by.

— Мы стараемся работать в тренде, но факт в том, что правоохранительные органы отстают в рассмотрении проблем киберпреступности, новообразованных финансовых институтов. До нас еще только доходят такие понятия, как криптовалюты, биткоины. Я недавно побывал на конференции в Европе и увидел, что вопрос очень серьезный, который позволяет недобросовестным людям уходить от уплаты налогов и возмещения ущерба, — сказал Конюк.

Биткоин и другие криптовалюты уже не раз использовались для расчетов в наркоторговле, выплаты вознаграждений за заказные преступления. Многие финансовые регуляторы уже предупредили о рискованности вложений в ICO, первичное размещение криптовалют, за которыми могут скрываться мошенники, организаторы пирамид.

В третьей декаде октября в Генпрокуратуре планируется провести оперативное совещание с руководителями IT-компаний. Будут рассмотрены вопросы, которые препятствуют развитию IT-сферы. По словам Конюка, с просьбой провести такое совещание обратился бизнесмен Олег Хусаенов, который в последнее время инвестирует в сектор информационных технологий большие средства.