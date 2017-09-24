Блогер Паук намерен отстаивать свои права в Комитете ООН по правам человека 2 24.09.2017, 16:14

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Известный блогер с райцентра Октябрьский апеллирует к международным стандартам.

Известный блогер с райцентра Октябрьский Андрей Паук обжаловал в кассационной инстанции Гомельского областного суда постановление судьи Октябрьского района Владимира Василевского, который выписал активисту административный штраф за публичную просьбу предоставить работу. Безработный учитель вышел на главную площадь райцентра с плакатом «Возьмите Паука на работу!», пишет gomelspring.org.

Андрей Паук заявляет, что при рассмотрении его жалобы суд отказался квалифицировать его действия исходя из конституционных норм прямого действия и норм международного права, в частности, Международного пакта о гражданских и политических правах, хотя аргументы, изложенные в его доводах суду, являлись уместными и важными.

«В частности, оценивая положения международного и национального права, я обратил внимание суда на тот факт, что каждый действующий международный договор, участницей которого является наша страна, должен ею добросовестно выполняться. Согласно Венской Конвенции о праве международных договоров, участник международного договора не может ссылаться на внутреннее законодательство в качестве оправдания для невыполнения такого договора», - подчеркнул блогер.

Правозащитник Леонид Судаленко отмечает дело Паука перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует гражданина за проведение мирного собрания и выражения своего мнения.

«Любое ограничение права должно строго отвечать требованию необходимости и соразмерности, должно быть не только предусмотрено как у нас законом, но и являться необходимым для достижения конкретных целей, перечисленных как в Конституции, так и установленных международным правом. В деле А. Паука это требование не выполнено», - подчеркнул правозащитник.

Андрей Паук намерен использовать все внутренние средства правовой защиты для того, чтобы вынести данный вердикт на рассмотрение международных экспертов в Женеве (КПЧ ООН).