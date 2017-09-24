Американцы собрали прототип сверхзвукового пассажирского самолета 3 24.09.2017, 16:19

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Летные испытания сверхзвукового самолета S-512 начнутся в скором времени.

Американская компания Spike Aerospace завершила сборку уменьшенного демонстратора технологий перспективного пассажирского сверхзвукового самолета S-512. Как пишет Aviation Week, в скором времени планируется начать летные испытания этого аппарата. Они будут проводиться на одном из полигонов Новой Англии на северо-востоке США.

Гражданских сверхзвуковых самолетов сегодня не существует. В 1970-х годах были введены в эксплуатацию российский Ту-144 и французский Concorde. Первый в пассажирских перевозках использовался чуть меньше года, а второй — до 2003 года. Оба самолета были списаны из-за очень высокой стоимости билетов на перелет.

Существующие сегодня технологии позволяют сделать сверхзвуковой самолет относительно экономичным, а значит и сами перевозки не дорогими. Кроме того, ведущиеся сегодня разработки в будущем позволят конструировать «тихие» сверхзвуковые самолеты, которым будет разрешено выполнять полеты над населенной частью суши.

Испытания демонстратора технологий сверхзвукового самолета S-512 должны показать правильность выбранных технических решений при его проектировании. Кроме того, эти проверки позволят выяснить, насколько новые конструкторские решения позволяют снизить шумность самолета при полете на сверхзвуковой скорости.

Как ожидается, на первом этапе демонстратор технологий пройдет общую облетку, а с середины будущего года приступит к полетам на дозвуковых скоростях. Сверхзвуковые полеты демонстратора планируется начать в конце 2019 года. Всего в испытаниях будут участвовать три демонстратора технологий разных размеров; второй также уже собран.

Spike Aerospace планирует начать летные испытания полноценного прототипа S-512 не позднее 2021 года, а начать поставки первых серийных самолетов заказчикам — с 2023 года. S-512 сможет перевозить до 22 пассажиров на скорости до 1,6 числа Маха. Дальность полета этого самолета составит 11,5 тысячи километров.

В середине июля 2017 года конструкторы подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского завершили первый этап проектирования сверхзвукового пассажирского самолета СДС/СПС. Целью первого этапа была проработка облика перспективного самолета, а также определение технологий снижения шумности лайнера.

Проект СДС/СПС (сверхзвуковой деловой самолет/сверхзвуковой пассажирский самолет) предполагает создание конвертируемого лайнера, конструкция которого позволяет быстро и с минимальными расходами менять компоновку салона. Благодаря этому в зависимости от типа рейса самолет можно будет оснастить салонами смешанного или VIP-класса.

Предполагается, что перспективный лайнер сможет выполнять трансатлантические перелеты с крейсерской скоростью не менее 1,9 тысячи километров в час. Дальность полета сверхзвукового самолета составит 8,6 тысячи километров. В зависимости от типа установленного салона СДС/СПС сможет перевозить от 20 или 80 человек.