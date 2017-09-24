Как изменилась продолжительность жизни в Беларуси и как - в других странах? 3 24.09.2017, 16:29

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Почти во всех странах-соседках ожидаемая продолжительность жизни увеличилась существеннее, чем в Беларуси.

По данным Национального статистического комитета Беларуси, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Беларуси с 1995 по 2015 год возросла с 68,6 до 73,9 лет (на 5,3 лет). Увеличение продолжительности жизни может свидетельствовать об улучшении качества жизни, медицинского обслуживания, более тщательной диагностике заболеваний, перемене привычек общества и других причинах, пишет nn.by.

Интересно сравнить эти цифры с мировыми: как на протяжении 20 лет менялась продолжительность жизни в мире, в том числе в странах-лидерах и странах-аутсайдерах. Для сравнения мы воспользовались данными Всемирного банка (ВБ).

Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире

По данным ВБ, ожидаемая продолжительность жизни во всем мире с 1995 по 2015 увеличилось с 66,3 до 71,9 года (на 5,6 года). Почти во всех странах мира этот важный показатель возрос, кроме таких стран, как Лесото и Сирия, ставших жертвами серьезных военных конфликтов или эпидемии СПИДа.

Всемирный банк занимается подсчетом ожидаемой продолжительности жизни не только по отдельным странам, но и по географическим зонам, экономическим союзам и группам стран в зависимости от уровня их благосостояния.

Очевидно, что страны с самым высоким уровнем дохода имеют и самую высокую продолжительность жизни.

Интересно то, что в бедных странах продолжительность жизни возросла значительнее, чем в богатых. Это не удивительно, потому что продолжительность жизни в бедных странах была низкой в первую очередь из-за высокой детской смертности и проблемы с доступом к чистой питьевой воде. Даже частичное решение этих проблем позволило существенно увеличить продолжительность жизни в самых бедных странах.

Источник: nn.by

Кто в аутсайдерах?

Как в 1995, так и в 2015 годах среди аутсайдеров по ожидаемой продолжительности жизни — страны «черной» Африки.

Топ-5 аутсайдеров на 1995 год выглядел так:

1. Руанда: 1995 г. — 32; 2015 г. — 66,6.

2. Сьерра-Леоне: 1995 г. — 35,7; 2015 г. — 51,4.

3. Ангола: 1995 г. — 43,1; 2015 г. — 61,2.

4. Замбия: 1995 г. — 43,2; 2015 г. — 61,3.

5. Уганда: 1995 г. — 44,3; 2015 г. — 59,5.

Для всех этих стран характерны схожие проблемы: бедность, разрушенная войнами и переворотами экономика, политическая нестабильность, проблемы с доступом к чистой питьевой воде, дефицит вакцин и других медикаментов.

За 2015 год топ аутсайдеров выглядел иначе, но все равно в него входили только страны «черной» Африки.

1. Центрально-Африканская республика (51,4)

2. Сьерра-Леоне (51,4)

3. Чад (52,6)

4. Нигерия (53)

5. Кот-д'Ивуар (53,1)

6. А кто в лидерах?

Среди стран-лидеров существенных изменений за 20 лет почти не произошло.

В 1995 году первая пятерка выглядела так:

1. Япония (79,5)

2. Макао (78,8)

3. Швеция (78,7)

4. Гонконг (78,8)

5. Швейцария (78,4)

А так выглядит топ-5 2015 года:

1. Гонконг (84,3)

2. Япония (83,8)

3. Макао (83,6)

4. Италия (83,5)

5. Испания (83,4)

Все эти страны объединяет высокий уровень экономического развития, медицины, они находятся в умеренных и субтропических климатических поясах и все (кроме Швейцарии) имеют выход к морю. Несмотря на высокую продолжительность жизни в этих странах уже в 1995 году, за 20 лет этим странам удалось увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 4-5 лет.

Как изменялась ожидаемая продолжительность жизни в странах-соседках?

Источник: nn.by

Во всех странах-соседках (за исключением Украины) ожидаемая продолжительность жизни увеличилась существеннее, чем в Беларуси. Среди стран-соседок самый большой рост показала Латвия, где ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 7,7 года, а больше всего отстала Украина, где продолжительность жизни возросла только на 4,1 года.