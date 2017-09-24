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Франция: на выборах в Сенат партии Макрона предсказывают поражение

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  • 24.09.2017, 16:45

Во Франции проходят частичные выборы в Сенат – верхнюю палату парламента.

Партия президента Франции Эммануэля Макрона «Республика на марше» пытается заручиться поддержкой, чтобы получить половину мест в составе палаты. Выборы проходят в 38 департаментах европейской части Франции и шести департаментах и территориях. Результаты воскресного голосования, вероятно, отразят растущее разочарование деятельностью Макрона. Его центристская партия «Республика на марше» выиграла подавляющее большинство в нижней палате в июне, но вряд ли ей удастся повторить успех на выборах в Сенат, передает «Радио Свобода».

Опросы предсказывают, что консервативная партия «Республиканцы» укрепит свое доминирование в верхней палате, состоящей из 348 мест. Партии Макрона потребуется заключать союзы в Сенате, чтобы получить поддержку экономических реформ, благоприятных для бизнеса.

Сенаторы во Франции не избираются прямым голосованием. Правом голоса обладают 75 000 избранных должностных лиц – мэры городов и депутаты городских и региональных советов. Они голосуют в ратушах по всей Франции. Наблюдатели отмечают, что движение Макрона не имеет достаточное количество депутатов на муниципальном уровне, чтобы претендовать на успех на выборах в Сенат. Результаты выборов станут известны в воскресенье вечером.


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