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Экс-президент Исландии рассказал, в чем видит потенциал Беларуси

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  • 24.09.2017, 17:31
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Оулавюр Рагнар Гримссон
Фото с сайта zn.ua

Оулавюр Рагнар Гримсон видит перспективу в использовании творческих сил белорусской молодежи.

Пятый президент Исландии Оулавюр Рагнар Гримсон ответил на вопрос белорусского журналиста, что делать странам без богатых залежей полезных ископаемых.

Отвечая на вопрос о возможных точках соприкосновения Беларуси и Исландии, источниках повышения уровня жизни населения, экс-президент Исландии подчеркнул, что видит перспективу в использовании творческих сил молодежи, передает «Радио Свобода».

«Это главный источник энергии, которой мы обладаем, нужно только дать возможность молодежи создавать новые предприятия», - сказал Оулавюр Гримсон.

Он добавил, что мощными генераторами для создания хорошего будущего должны стать университеты, которые работают в духе XXI века.

«И я полагаю, что один из аспектов, который Беларуси интересен в Исландии, каким образом такой маленький народ, затерянный в Атлантическом океане со сложными коммуникациями с внешним миром (поскольку выехать из Исландии в другие страны гораздо сложнее, чем из Беларуси) 30 -40 лет вышел в первый ряд во многих сферах? Кроме чистой энергии секрет в том, что отдельным людям, группам молодежи предоставляется возможность использовать свои возможности для создания новых продуктов, которые в относительно короткое время могут получить распространение во всем мире», - сказал Гримссон.

Оулавюр Рагнар Гримссон занимал пост президента Исландии с 1996 по 2016 год.


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