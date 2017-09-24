Явка избирателей на выборах в бундестаг Германии почти такая же, как в 2013 году 1 24.09.2017, 17:38

Фото: AFP

За четыре часа до закрытия избирательных участков проголосовали 41,1 процента избирателей.

Явка избирателей на выборах в бундестаг, проходящих в Германии в воскресенье, 24 сентября, сравнима с показателем предыдущих выборов в 2013 году. К 14 часов местного времени (15 часов по Минску), то есть за четыре часа до закрытия избирательных участков проголосовали 41,1 процента избирателей, сообщил Федеральный уполномоченный по проведению выборов Дитер Заррайтер. Четыре года назад аналогичный показатель равнялся 41,4 процента голосов, передает «Немецкая волна».

При этом не учитывались данные об избирателях, проголосовавших заранее по почте. Избирательные участки закрываются в 18 часов (19 часов по Минску). Участвующие в выборах партии ведут борьбу за голоса еще не определившихся избирателей до последней минуты голосования. В выборах имеют право участвовать около 61,5 миллиона немцев. Они могут проголосовать за одну из 42 партий.

Окончательный показатель явки избирателей на выборах в бундестаг в 2013 году составил 71,5 процента, в 2009 году - 70,8 процента, что стало наиболее низкой явкой в истории ФРГ.