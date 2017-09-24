Андрей Цаплиенко: Бывшие республики СССР могут отобрать у РФ право вето в Совбезе ООН 5 24.09.2017, 18:09

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Может, пришло время России перестать пользоваться правом вето, которое ей не принадлежит?

Вскоре Совбез ООН будет решать судьбу миротворцев на Донбассе. Учитывая это, возникает вполне закономерный вопрос – что в Совбезе ООН делает Россия?

Такой вопрос очень остро стоит после откровенного интервью президента Украины Порошенко американским СМИ, где он заявил, что «… введение миротворческих сил ООН на Донбасс станет возможным через согласие пяти постоянных членов Совета Безопасности. Включая Россию». При этом не мешало бы вспомнить, как именно та самая Россия получила свое место в Совбезе ООН.

Об этом в своем блоге пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Он отмечает, что на самом деле Россия никогда не была правопреемницей СССР, чтобы унаследовать права любого союза, федерации или конфедерации, надо получить согласие на это всех участников государственного образования. Если кто-то не согласен, правопреемника нет. Это работает, как, кстати, и право вето в Совбезе, которое регулярно применяет Россия. «Не засиделась ли Россия в Совбезе ООН? В статье двадцать третьей (пункт 1) Устава ООН перечислены постоянные члены Совета Безопасности. Российской Федерации там нет.

И некоторые будут удивлены, узнав, что там до сих пор указан Союз Советских Социалистических Республик и никакой России», – написал Цаплиенко.

По его словам, теплое местечко в СБ ООН Россия выбила себе в конце 91-го, когда взяла на себя долги несуществующего СССР в обмен на отказ от зарубежных активов со стороны остальных «республик-сестер». Это обмен обязательствами, а не правопреемство.

24 декабря 1991 тогдашний президент РФ Борис Ельцин направил Генсеку ООН письмо, в котором сообщил, что членство Советского Союза в ООН и в его Совете Безопасности будет продолжено Российской Федерацией, но при условии согласия одиннадцати стран-членов СНГ.

Трюк состоит в том, что Российская Федерация занимает место СССР только временно пока бывшие республики Союза не получат свои собственные представительства в ООН. Именно так было зафиксировано в Алма-Атинской декларации, которая узаконила конец СССР. «А что, если хотя бы одна из одиннадцати стран, которые подписали Алма-Атинскую декларацию, поставит вопрос о прекращении этого временного представительства? А что, если это будет не одна страна? Думаю, найдутся желающие. Украина, Молдова, Азербайджан. Может, пришло время России перестать пользоваться правом вето, которое ей не принадлежит?», – резюмировал Андрей Цаплиенко.