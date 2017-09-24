Немецкий политолог: Четвертый срок Меркель и Путина - это не одно и то же 1 24.09.2017, 18:37

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Чем отличаются выборы в России и Германии?

В воскресенье, 24 сентября, в Германии проходят выборы в бундестаг. Глава московского представительства Фонда имени Фридриха Наумана, близкого либеральной Свободной демократической партии (СвДП), Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен объяснил в интервью “Немецкой Волне”, как работает избирательный процесс в стране и в чем разница между возможным избранием на четвертый срок канцлера ФРГ Ангелы Меркель и российского президента Владимира Путина.

- Многим сторонним наблюдателям, в том числе в России, предвыборная кампания в Германии казалась очень скучной. Так ли это на самом деле?

- Такое впечатление отчасти могло сложиться потому, что мы все знаем, что канцлером снова станет Меркель. С другой стороны, избирательная кампания была совсем не скучной, поскольку не исключено, что третьей по величине фракцией в парламенте станет правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Если это произойдет, это кардинально изменит бундестаг. Возможен и такой вариант, что этой третьей силой станут свободные демократы. Это тоже изменит атмосферу в бундестаге и политику на следующие четыре года.

- Вы упомянули, что Меркель с большой долей вероятности вновь станет федеральным канцлером. В таком случае это будет ее четвертый срок на посту главы правительства. При этом многие поддерживают четвертый срок Меркель, но возражают против четвертого срока российского президента Владимира Путина. Чем четвертый срок Путина отличается от четвертого срока Меркель?

- Здесь есть большая разница. При победе на выборах партии Меркель (имеется в виду блок партий ХДС/ХСС, кандидатом в канцлеры от которого выступает Ангела Меркель - Ред.) она сможет сформировать правительство только при наличии коалиции - а значит, ей придется идти на компромиссы. Путину же нет необходимости идти на компромиссы, ведь депутаты в Госдуме всегда поддерживают все идеи президентской администрации. Понятно, что в России фактически нет оппозиции, а у Меркель она есть.

- Четыре года назад СвДП не попала в бундестаг, а теперь, судя по результатам опросов, у партии неплохие шансы. В России либералы тоже проиграли в 2003 году, и с тех пор в Госдуму не прошла ни одна либеральная партия. В России проигравшая партия, как правило, становится аутсайдером и ей сложно попасть в парламент. Почему в Германии по-другому?

- Во-первых, в Германии СМИ не игнорируют оппозиционные партии. В России оппозиционерам очень сложно получить доступ к телевизионному эфиру, поскольку все телевидение за редким исключением находится под контролем властей. Поэтому оппозиция никогда не будет участвовать в дискуссии. Но либералам в Германии в этом плане тоже приходится непросто. К примеру, в этот раз их мало приглашали в эфир, поскольку считали, что они все равно не пройдут в бундестаг. Впрочем, для либералов самое главное то, что у партии полностью сменилось руководство. Теперь в президиуме партии нет бывших министров, а есть люди, которые не входили в последний состав правительства.

- Где СвДП берет деньги? Кто финансирует партию?

- У партии осталось государственное финансирование партии, хотя это малая часть ее общего бюджета. Есть еще члены партии, которые дают деньги, а также пожертвования - к примеру, от крупных корпораций. При этом я видел, сколько денег было у каждой партии на избирательную кампанию. У либералов было гораздо меньше средств, чем у других. Поэтому они сделали ставку на интересные и смешные идеи. У них была очень креативная избирательная кампания, в том числе в соцсетях.

- В России перед выборами существует так называемый "день тишины", когда запрещено вести агитацию. Действует ли это правило в Германии?

- В принципе в последний день перед выборами в Германии агитация уже не такая активная, но она не запрещена.