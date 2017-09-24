Швейцарцы отклонили пенсионную реформу 5 24.09.2017, 19:00

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Граждане Швейцарии отклонили проект первой за последние 20 лет пенсионной реформы.

По предварительным официальным результатам, на референдуме в воскресенье, 24 сентября, 52,7 процента избирателей проголосовали против планов властей. "Таким образом проблема финансирования по-прежнему не решена", - заявил глава федерального департамента внутренних дел Ален Берсе. Явка на референдум составила около 50 процентов, пишет dw.com.

Поправки к избирательному законодательству были одобрены парламентом с минимальным перевесом голосов еще весной. Они предполагали повышение пенсионного возраста для женщин с 64 до 65 лет - именно в таком возрасте выходят на пенсию швейцарские мужчины. Кроме того, планировалось повышение пенсионных взносов из заработных плат и сборов от налога на добавленную стоимость (НДС). При этом ставка НДС должна возрасти с 8,0 до 8,3 процента.

Консервативная Швейцарская народная партия (SVP), обладающая большинством в Национальном совете, выступает против реформы, считая ее слишком дорогим проектом "левых".