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Что принес девятый день поисков ребенка в Беловежской пуще

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  • 24.09.2017, 19:08
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Фото: tut.by

В Беловежской пуще 9-й день продолжаются поиски Максима Мархалюка, который пропал в субботу, 16 сентября.

Вечером в воскресенье tut.by дозвонилcя до командира поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергея Ковгана, чтобы узнать, что принес 9-й день поисков.

— Ничего. К сожалению, никаких новых следов Максима в выходные не найдено. Квадрат поисков расширен, около 300−400 человек до сих пор (по состоянию на 18.00. — Прим.) находятся в лесу. Остальные волонтеры потихоньку сворачиваются и в большинстве разъезжаются по домам — завтра будний день, людям на работу. Вчера и сегодня людей кормила полевая кухня Министерства обороны, спасибо им за это, — говорит Сергей.

Этой ночью над пущей, как и раньше, будут работать беспилотники и вертолеты МЧС с тепловизорами — людей в лес в целях их собственной безопасности не пустят.

— Некоторые волонтеры остаются здесь для продолжения поисков завтра, возможно, прибудут новые. Завтра, в понедельник 25 сентября, сбор добровольцев в 08.00 около исполкома в деревне Новый Двор, — сообщил командир «Ангела».

Поиски продолжаются.

Напомним, мальчик пропал в Беловежской пуще вечером в минувшую субботу. Около 20.00 мальчик уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Милиционеры обнаружили в лесу велосипед ребенка.

Милиция просит всех, кто может знать о местонахождении мальчика, сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.


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