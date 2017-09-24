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В Щучине работники не могут уволиться с закрывшегося магазина

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  • 24.09.2017, 19:55
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В Щучине разгорается скандал вокруг одного из магазинов маслосырзавода.

Его работники обратились в профсоюз с просьбой помочь уволиться по закону, передает ОНТ.

По словам людей, наниматель не отдаёт им трудовые, хотя их магазин без малого месяц закрыт на ключ. Люди уверены, что вопрос в выплатах, положенных по закону. Наниматель уверяет – всем предлагали новые рабочие места и временный простой магазина – не повод для конфликта.

В Гродно фирменный магазин завода закрыт уже три недели. Внутри даже делают ремонт другие арендаторы. А десять человек всё ещё официально числятся работниками магазина. Со слов людей, вместо того, чтобы уволить персонал, владелец установил в организации так называемый временный простой – до ноября, трудовые не отдают даже тем, кто не согласен на предложенные условия: ждать и получать только часть заработка. Да и о том, что магазин вообще закрывается, работники говорят, сообщили лишь в последний момент.

Ольга Шашель, продавец: «Был намёк, что можете писать по соглашению сторон, естественно, без каких-либо выплат, а затем искать себе новую работу. Но вы сами понимаете, что это был момент на выживание».

Многие работают здесь с момента открытия – больше пяти лет. К тому же почти весь коллектив – женщины, воспитывают детей. Поэтому вопрос: что будет завтра, говорят, пугает.

Оксана Абрамович, продавец: «Магазин уже давно собирались закрыть. Ждали, пока у людей начнут заканчиваться контракты, чтобы их выкинуть на улицу просто».

Люди, говорят, давно нашли бы новую работу. Продавец – профессия востребованная. Но уйти ни с чем не согласны. По закону, если предприятие ликвидируется, владелец за два месяца обязан уведомить работников об этом и выплатить отходные – три среднемесячные зарплаты.

Впервые люди встретились с руководством, которое уверяет, что временный простой был организован как помощь, чтобы не оставить на улице. К тому же в магазине значительная недостача, а значит, отпустить без возмещения убытков невозможно.

Дмитрий Савко, заместитель директора маслосырзавода: «В соответствии с законодательством им были предложены другие места работы. Работники отказались. После этого был объявлен временный простой. Опять же для подыскания новых рабочих мест. Наниматель пошёл навстречу работникам. Работники будут уволены в ближайшее время, в связи с ликвидацией подразделения. Работникам будут выплачены все выплаты в соответствии с законодательством».

Больше двух часов за круглым столом стороны пытались договориться. Колебались и вспоминали друг другу давние обиды. Соглашение достигнуто, но люди всё ещё волнуются, ведь трудовые книжки по-прежнему на предприятии в Щучине. И когда получат их на руки, неизвестно. По словам нанимателя, документы будут подписаны в лучшем случае на следующей неделе. Если этого не произойдёт, со слов коллектива, то готовы обращаться в суд.


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