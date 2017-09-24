Что значит для избирателей победа партии Меркель 2 24.09.2017, 20:02

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Ангела Меркель

Что обещали избирателям консерваторы из ХДС/ХСС в случае победы.

“Немецкая волна” разбирается, что обещали избирателям консерваторы из ХДС/ХСС в случае победы.

Набравшая 32,5% голосов партия Ангелы Меркель - консервативный блок ХДС/ХСС - лидирует на выборах в бундестаг 24 сентября 2017 г. Это значит, что именно он будет формировать новое правительство и во многом определять политику Германии в ближайшие 4 года.

В чем будет заключаться эта политика? Если коротко - консерваторы делают ставку на укрепление внутренней и внешней безопасности, снижение налогового бремени и помощь семьям с детьми. А теперь - в деталях.

Во внешней политике без перемен

Представляя 3 июля на пресс-конференции в штаб-квартире ХДС программу консерваторов на период 2017-2021, Ангела Меркель уделила внешней политике всего 40 секунд.

За это время она успела сказать, что не делит безопасность Германии на внутреннюю и внешнюю, что намерена расширять штаты полиции (на 15 тысяч человек) и укреплять бундесвер, а также наращивать помощь Африке, для которой она предлагает свой "план Маршалла".

Не намного обширнее и внешнеполитический раздел самой программы. Начинается текст этой главы с описания тревожного положения в мире, а также констатации наступления авторитарных режимов и того факта, что "даже по соседству с нами российская агрессия поставила под вопрос территориальную целостность Украины".

Администрация же США, говорится далее в программе, еще не заняла позиций по многим внешнеполитическим темам, но "времена, в которые мы могли целиком полагаться на других, в значительной мере миновали". В ХДС/ХСС считают, что европейцы должны более последовательно брать свою судьбу в собственные руки, поддерживают идею трансформации ЕС в оборонительный союз и намерены соблюдать требование НАТО о постепенном наращивании военных расходов до уровня в два процента ВВП. Правда, каждый дополнительный евро в бюджет министерства обороны консерваторы обещают сопровождать и одним дополнительным евро в помощь развивающимся странам.

Намного больше внимания и Меркель, и сама программа ХДС/ХСС уделяют куда более прозаическим темам, таким, как достаток и бытовые условия жителей Германии.

Все лучшее - детям

Самое существенное улучшение материального положения консерваторы - в случае победы на выборах - обещают именно семьям с детьми. Они собираются в два этапа повысить детскую долю необлагаемой налогом суммы семейного дохода с сегодняшних 7356 евро до взрослой, составляющей сейчас 8820 евро в год.

Такая мера приведет к заметному уменьшению подоходного налога, который отчисляют в казну в первую очередь прилично зарабатывающие родители. Чтобы не в обиде оказались и другие менее обеспеченные семьи, Меркель и Зеехофер намерены на 25 евро в месяц повысить детские пособия. Сейчас немецкое государство платит на первого и второго ребенка по 192 евро в месяц, на третьего - 198, а начиная с четвертого - по 223 евро.

Имеющуюся - но пока далеко не везде - возможность оставлять детей младшего школьного возраста в группах продленного дня консерваторы обещают узаконить, сделать правом для работающих родителей. А вот полностью отменять плату за детские сады, как на том настаивают социал-демократы, они не собираются. Взносы зависят от уровня доходов родителей, аргументируют в ХДС/ХСС, так что малообеспеченные или безработные родители не платят за детский сад уже и сейчас.

Дотации на недвижимость

Консерваторы обещают также помогать семьям с детьми в приобретении собственного дома или квартиры.

В первые десять лет после заселения в собственное жилье на каждого прописанного в нем ребенка будет выплачиваться дотация в размере 1200 евро в год. Такие субсидии позволят реализовать мечту о собственном домике и семьям, которым из-за низких доходов банки отказывают в ипотечных кредитах или требуют завышенные проценты по ним.

Приятный побочный эффект, на который при этом рассчитывают консерваторы, - стабилизация стремительно растущих цен на рынке аренды жилья. Ведь чем больше людей будут жить в своих домах или квартирах, тем меньше спрос на их аренду.

Той же цели служит и обещанное расширение возможности изымать из налогообложения суммы, потраченные на приобретение недвижимости. По расчетам ХДС/ХСС, эти меры увеличат жилой фонд Германии в ближайшие четыре года на полтора миллиона квартир.

Налоговые льготы

Не оставили без внимания авторы предвыборной программы ХДС/ХСС и бездетных тружеников. В отличие от социал-демократов, предлагающих фактическое перераспределение доходов сверху вниз, консерваторы обещают снижение налогового бремени для всех без исключения.

Верхнюю ставку налогообложения (42 процента), которую СДПГ хочет поднять, Меркель и Зеехофер собираются сдвинуть по шкале так, чтобы она начинала действовать не с дохода в 54 тысячи евро в год, как сейчас, а с 60 тысяч.

Льгота для богатых? Разве "сильные плечи" не могут выдержать более значительное налоговое бремя? Отвечая на такие упреки, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фолькер Каудер указал на то обстоятельство, что 15 "верхних" процентов жителей ФРГ обеспечивают 80 процентов всех фискальных поступлений от подоходного налога.

Кроме этого, консерваторы разработали план отмены так называемой "надбавки солидарности" к подоходному налогу, введенной после объединения Германии для аккумулирования средств на ускоренное развитие новых федеральных земель. Все работающие в Германии отчисляют на эти цели дополнительно 5,5 процента той суммы, которую им полагается переводить фининспектору. План рассчитан до 2030 года и предусматривает 11 этапов.

Работа для всех

Быстрее надеются в ХДС/ХСС достичь в Германии полной занятости - уже к 2025 году. Безработица в Германии и сейчас уже на терпимом уровне - 5,5 процента, число работающих (при населении около 80 миллионов человек) достигло рекордного уровня, превысив в этой году 44 миллиона.

Полной, по немецким понятиям, считается занятость, если уровень безработицы ниже трех процентов. Какая-то доля тех, у кого нет работы, всегда будет неизбежной - будь то вследствие болезни, по семейным обстоятельствам или при переходе с одного места на другое.

Сокращением безработицы консерваторы рассчитывают "убить" сразу трех зайцев: уменьшить бюджетные расходы на выплаты пособий потерявшим работу, увеличить поступление в казну суммы подоходного налога, а еще - стабилизировать пенсионную систему на период, как минимум, до 2030 года.

Дело в том, что немецкий пенсионный фонд формируется главным образом за счет отчислений в него из зарплаты работающих и, соответственно, чем работающих больше, а безработных меньше, тем стабильнее размер таких отчислений и уровень пенсий.