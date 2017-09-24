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Каталонцы вышли на улицы в поддержку референдума

  • 24.09.2017, 20:26
Фото: lavanguardia.com

В Барселоне и других городах Каталонии сегодня проходят массовые демонстрации в поддержку проведения референдума о независимости.

Об этом сообщает местное издание La Vanguardia.

Каталонцы проводят свои акции под лозунгом «Мы проголосуем!».

Фото: lavanguardia.com

Как отмечает издание, в Барселоне активисты раздали около миллиона образцов бюллетеней.

Фото: lavanguardia.com

6 сентября 2017 года парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Конституционный суд приостановил действие принятого парламентом Каталонии закона, но каталонцы все равно приняли закон о порядке выхода из состава Испании и переходном периоде.

Фото: lavanguardia.com

Сегодня, 24 сентября, власти Испании назначили нового начальника местной полиции Каталонии с целью недопущения референдума о независимости.


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