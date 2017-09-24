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Социал-демократическая партия Германии объявила о переходе в оппозицию

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  • 24.09.2017, 20:42
Мартин Шульц

Мартин Шульц заявил, что Социал-демократическая партия Германии станет оппозиционным «оплотом демократии».

Социал-демократическая партия Германии бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца, которая по данным экзит-поллов заняла второе место на выборах в Бундестаг, получив около 20% голосов избирателей, переходит в оппозицию.

Об этом заявила заместитель председателя СПД Мануэла Швезиг сразу после объявления первых результатов выборов в комментарии ZDF, передает «Гордон».

«Для нас сегодня большая коалиция заканчивается», – отметила она.

Швезиг подчеркнула, что партия станет «самой сильной оппозиционной партией».

Как передает ZDF, Шульц назвал итоги выборов «трудным днем для немецкой социал-демократии». Он также высказал обеспокоенность по поводу высоких результатов ультраправой националистической партии «Альтернатива для Германии» (AfD), которая по итогам выборов заняла третье место.

Политик отметил, что СДПГ станет «оплотом демократии».

Сегодня в Германии стартовало голосование на выборах в Бундестаг. По данным экзит-полла канала ARD, ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель получили 32,5% голосов, а СДПГ – 20%. AfD впервые прошла в Бундестаг, получив около 13% голосов.

Всего в выборах в Бундестаг участвует 43 партии: «Христианско-демократический союз» (ХДС), «Христианско-социальный союз» (ХСС), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Альтернатива для Германии», «Левая», «Зеленые» и другие. Проходной барьер составляет 5%.


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