Солигорский «Шахтер» возглавил турнирную таблицу чемпионата Беларуси 2 24.09.2017, 20:56

Белорусский чемпионат по футболу входит в жаркую осеннюю стадию.

Солигорский «Шахтер» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по футболу.

23 сентября в рамках 23 тура он разгромил аутсайдера «Ислочь» со счетом 4:0. Таким образом, горняки сдвинули на вторую строчку минское «Динамо», которое в пятницу уступило брестским одноклубникам (0:1) и потеряло очки.

Еще один претендент на лидерство в чемпионате, борисовский БАТЭ разгромил «Слуцк» со счетом 6:0. В настоящее время между тремя командами, которые занимают верхние строчки таблицы, разница всего в одно очко.

Ранее, 22 сентября в 23 туре играли также «Гомель» и «Днепр», которые закончили матч со счетом 0:0.

Сегодня, 24 сентября тур завершается следующими матчами: «Славия» — «Крумкачы» (3:1), «Минск» — «Витебск» (0:0), «Городея» — «Нафтан» (2:0), «Неман» — «Торпедо-БелАЗ» (0:1).