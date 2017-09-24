закрыть
24 сентября 2017, воскресенье, 21:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент

  • 24.09.2017, 21:15
Ангела Меркель
Фото: grushevskogo5.com

Канцлер ФРГ пообещала «вернуть избирателей», которые проголосовали за ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Канцлер Германии и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель прокомментировала итоги выборов в парламент страны. Об этом сообщает телеканал ZDF в своем Twitter, передает РБК.

«Мы [ХДС] — самая успешная политическая сила, у нас есть мандат на формирование правительства, и никто не сможет сформировать его против нас», — заявила Меркель.

Она отметила, что партия надеялась «на лучший результат» на выборах, и пообещала «вернуть избирателей», которые проголосовали за ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

Ранее немецкими изданиями ZDF и ARD были опубликованы первые данные экзитполов на выборах в немецкий бундестаг. Правящий блок Меркель ХДС/ХСС удержал лидерство, набрав 33,5% голосов. На втором месте находится Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем. Они получили 21% голосов.

Тройку замыкает ультраправая партия «Альтернатива для Германии», за нее отдали свои голоса 13% избирателей. Таким образом, эта партия впервые войдет в парламент ФРГ.

Партия «Свободные демократы» набрала 10% голосов, Левая партия и партия «Зеленые» получили по 9% голосов. Явка на выборы в бундестаг составила 75%, в 2013 году этот показатель был на уровне 71,5%.

По данным ZDF, блок Меркель показал худший результат за последние несколько лет. В 2013 году за ХДС/ХСС проголосовали 41,5% избирателей.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!