Красному костелу запретили звонить в колокола 24.09.2017, 21:29

Фото: agrocomfort.by

В Мингорисполкоме заявили, что колокола якобы мешают местным жителям.

Накануне заседания в Минске Совета конференций епископов Европы на Красном костеле на пожертвования прихожан были установлены электрические колокола. Но звонили они недолго – запретил Мингорисполком, передает krynica.info.

Об этом во время Святой Мессы 24 сентября рассказал настоятель костела ксендз-каноник Владислав Завальнюк.

«Говорят, что мешает местным жителям. Но на многих церквях и костелах в Минске есть колокола, и им звонить не запрещают. А костелу с более чем 100-летней историей запрещают», – отметил священник.

Вместе с тем в районе Красного костела очень мало жилых домов, основные здания – административные. Говорит Надежда Гацак, жительница дома по улице Ленинградской, одной из ближайших жилых улиц к Красному костелу: «Выходя на балкон, было очень приятно слышать колокола, было какое-то ощущение европейскости. Лично мне они не мешали, а за закрытыми окнами их вообще не было слышно».

«Я считаю, что Минску не хватает колоколов», – добавила она, отметив, что не слышала жалоб на колокола и от соседей.