Волонтера, которая искала пропавшего в Беловежской пуще ребенка, уволили за прогул 7 24.09.2017, 21:58

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В Беловежской пуще продолжаются поиски пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка из агрогородка Новый Двор.

В поисках ребенка участвуют более 2 тысяч человек. Бросая все дела, сотни волонтеров едут искать мальчика в лесу. Одна из минчанок и вовсе лишилась работы из-за участия в поисках, пишет kp.by.

- С понедельника на вторник я вместе с поисково-спасательным отрядом "Ангел" выехала в Новый Двор. На работе я предупредила, что меня не будет один день, так как буду искать мальчика, - рассказывает минчанка Инна, бывшая сотрудница логистической компании. - Но на работе начальник склада сказал, что я уволена из-за прогула. Я не переживаю, так как работу всегда можно найти...

В понедельник Инна снова собирается ехать в Новый Двор.

- В лесу важен каждый человек! Думаю, что мои руки будут не лишними: я приготовлю покушать волонтерам, уберу территорию. Если надо, пойду в лес на поиски. Сейчас главное не опускать руки!

Поиски Максима продолжаются.