В Сирии погиб российский генерал
- 24.09.2017, 22:02
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Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб под минометным обстрелом командного пункта в Сирии.
В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщает «РИА Новости». На командный пункт сирийских войск, в котором он находился, обрушился точный минометный огонь боевиков террористической группировки «Исламское государство».
«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов [во время обстрела] оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор», — уточнили в ведомстве. В результате «внезапного» нападения боевиков Асапов, по данным ведомства, «получил смертельное ранение от разрыва мины».
Посмертно генерал-лейтенант представлен к высокой государственной награде, отметили в министерстве.