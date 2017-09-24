В Сирии погиб российский генерал 24.09.2017, 22:02

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Валерий Асапов

Фото: ria.ru

Генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб под минометным обстрелом командного пункта в Сирии.

В Сирии погиб российский генерал-лейтенант Валерий Асапов. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны РФ сообщает «РИА Новости». На командный пункт сирийских войск, в котором он находился, обрушился точный минометный огонь боевиков террористической группировки «Исламское государство».

«Старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Асапов [во время обстрела] оказывал помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дейр эз-Зор», — уточнили в ведомстве. В результате «внезапного» нападения боевиков Асапов, по данным ведомства, «получил смертельное ранение от разрыва мины».

Посмертно генерал-лейтенант представлен к высокой государственной награде, отметили в министерстве.