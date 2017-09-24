Ангела Меркель: история успеха прагматичного политика 3 24.09.2017, 22:30

1,288

Ангела Меркель

Фото: imago

О прагматизме Ангелы Меркель ходят легенды.

Пожалуй, ни одного политика в послевоенной истории Германии не недооценивали так сильно, как дочь пастора из восточногерманской провинции Ангелу Меркель. Нефотогеничная, лишенная харизмы и выдающихся ораторских способностей...

Тем не менее, канцлер ФРГ идет на новый, уже четвертый по счету, срок, пишет “Немецкая волна”. На парламентских выборах, которые прошли в Германии 24 сентября, ее партия - блок христианско-демократических партий ХДС/ХСС - набрала наибольшее число голосов, что дает Меркель право сохранить за собой канцлерский пост. В чем феномен Ангелы Меркель?

Детство и юность в ГДР

Родители Ангелы Меркель, урожденной Каснер, не были оппозиционерами или диссидентами. И хотя в ГДР детям из верующих семей (отец Меркель был пастором) уделялось повышенное внимание, социалистический режим особым лишениям ее не подвергал. "Мое детство было безоблачным", - признавалась позже немецкий канцлер.

В школе она обратила на себя внимание благодаря успехам в математике и в русском языке. Учась на физфаке Лейпцигского университета, познакомилась с сокурсником Ульрихом Меркелем (Ulrich Merkel) и вышла за него замуж. Брак быстро распался, но фамилию она сохранила.

"Девочка Коля"

В политику Ангела Меркель пришла в 35 лет и стала очень быстро продвигаться по карьерной лестнице - с того момента, как была представлена тогдашнему канцлеру ФРГ Гельмуту Колю. Она рассматривалась в качестве кандидата на должность министра по делам женщин и молодежи. Поговаривали, что в итоге она получила это место только потому, что была "молодой, женщиной и из Восточной Германии".

Все так, но у Меркель были и очевидные таланты, которые сверстники отмечали еще в молодости - способность налаживать контакты с разными людьми, внимательно выслушивать собеседников. Для многих было сюрпризом, как уверенно Меркель продвигалась вперед, в том числе и по партийной линии. Уже в 1991 году Коль поставил Меркель на должность своего заместителя в Христианско-демократическом союзе (ХДС).

В 1994 году, став министром охраны окружающей среды, Меркель обратила на себя внимание, уволив заместителя, оставшегося ей от предыдущего руководителя этого ведомства. В прессе тогда впервые заговорили о том, что "девочка Коля" демонстрируется уверенность в себе. И хотя на тот момент она еще не очень хорошо разбиралась в том, как работают политические механизмы в ФРГ, она показала себя довольно жестким игроком политического истеблишмента, где доминируют мужчины.

"Евроканцлер"

Уход Гельмута Коля из политики, вызванный скандалом вокруг нелегальных схем финансирования ХДС, Ангела Меркель использовала как шанс выйти на первые роли. В 2000 году ее избирают председателем партии. А на выборах в бундестаг 2005 года ХДС победила с минимальным отрывом, и Меркель стала канцлером Германии. Ей, правда, пришлось создавать "большую коалицию" с социал-демократами (СДПГ). Тогда ее победа многим казалось хрупкой, а собственные перспективы канцлера - туманными.

Но вот уже 17 лет как Ангела Меркель бессменно руководит христианскими демократами и 12 из них возглавляет правительство страны с одной из ведущих экономик мира. За это время ей удалось либо вывести из игры внутрипартийных конкурентов-мужчин, либо встроить их в свою систему. И все это - тихо, без скандалов. "Она переставляет фигурки на шахматной доске так, чтобы никто не был для нее опасным", - объясняет биограф Меркель, журналистка Жаклин Бойзен (Jacqueline Boysen).

Канцлер выстояла в финансовый кризис 2008 года, нередко играя на международной арене роль антикризисного менеджера. И достаточно удачно, как показало время: к 2017 году не только Германия, но и Европа подошли в неплохой экономической форме. В ЕС, наконец, снижается уровень безработицы, и ведущие европейские экономики демонстрируют рост.

Легендарный прагматизм

О прагматизме Ангелы Меркель ходят легенды. "Она принимает решения на основании цифр, данных и фактов, легко забывая об идеологических установках своей партии, если аргументы говорят в пользу какого-либо шага", - говорит Жаклин Бойзен. Возможно, самый известный пример прагматичности Меркель - выводы, сделанные ею из аварии на японской АЭС "Фукусима". Бывшая сторонница атомной энергетики, канцлер быстро превратилась в ее противницу. Многим скорость, с которой она приняла это решение, не понравилась, но теперь это уже факт: Германия постепенно закрывает свои атомные электростанции.

И хотя многие однопартийцы не считают Меркель душой Христианско-демократического союза и упрекают ее в смещении партии в центр политического спектра, нельзя сказать, что прагматизм бывшей "девочки Коля", давно превратившейся в "матушку" (так ее называют за глаза), когда-либо ей сильно повредил.

Правда, за годы правления прагматизм превратился в ее второе лицо: человек практически исчез за фасадом канцлера, как заметил недавно еженедельник Der Spiegel. Главные характеристики Меркель, которые дают ей соратники, - холодный расчет и желание держать все под контролем.

Последний раз канцлер удивляла немцев в 2015 году, когда, говоря о массовом притоке беженцев, несколько раз повторила ставшую уже знаменитой фразу: "Мы справимся!" Кто-то был воодушевлен, кто-то возмущен. Как бы кто ни относился к ее тогдашнему оптимизму, но и с кризисом беженцев немецким властям постепенно удается справиться. Доверие избирателей к Ангеле Меркель вернулось до уровня 2015 года. А победа ее партии - блока ХДС/ХСС - на выборах 24 сентября - еще одно тому подтверждение.