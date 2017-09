Победу партии Меркель подтвердили официально 1 25.09.2017, 7:37

Фото: Ангела Меркель (g20.org)

Блок ХДС/ХСС, по итогам обработки всех бюллетеней, набрал 33% голосов на выборах в бундестаг.

Консервативный блок в составе Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), одержал победу на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней. Данные обнародованы в ночь на понедельник, 25 сентября, сообщает dw.com.

Блок ХДС/ХСС поддержали 33 процента избирателей. За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5 процента избирателей.

Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5 процента, СДПГ - 25,7 процента. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию.

На третьем месте - правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 12,6 процента голосов. Она впервые попадает в бундестаг. Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) c 10,7 процента, Левая партия - c 9,2 процента и "Союз-90"/"зеленые" - c 8,9 процента. Остальные партии набрали менее пяти процентов, необходимых для прохождения в парламент.

В Германии ожидается новая коалиция

После слов Мартина Шульца об уходе СДПГ в оппозицию единственным математически и политически возможным вариантом новой правящей коалиции оказывается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых". Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ.

Своих кандидатов на выборах в парламент Германии выдвигали 42 политические партии страны. Явка избирателей составила 76,2 процента, на предыдущих выборах в голосовании приняли участие 71,5 процента избирателей. Проголосовать в 2017 году были призваны 61,5 миллиона избирателей, причем 3 миллиона из них - впервые.

Меркель принимает поздравления с победой ее партии на выборах

В адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), чья партия, по предварительным официальным результатам голосования, победила на выборах в бундестаг, поступают первые поздравления. Так, с главой избирательного списка "Христианско-демократического союза" переговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я позвонил Ангеле Меркель, чтобы ее поздравить. Мы решительно продолжим наше принципиальное сотрудничество в интересах Европы и наших стран", - написал он в Twitter.

J'ai appelé Angela Merkel pour la féliciter. Nous poursuivons avec détermination notre coopération essentielle pour l'Europe et nos pays. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 сентября 2017 г.

В телефонном формате с канцлером пообщался и глава Евросовета Дональд Туск, сообщил dpa его представитель.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни в Twitter выразил уверенность, что "Германия остается привержена европейской идее". "Теперь мы должны совместно реформировать Европу", - добавил он.