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Трамп ограничил въезд в США для жителей восьми стран

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  • 25.09.2017, 7:42
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ФОТО: GETTY IMAGES

Документ был составлен с учетом пожеланий Министерства внутренней безопасности США.

Президент США Дональд Трамп подписал документ, затрудняющий въезд в США для жителей восьми стран.

Как сообщает агентство Reuters (перевод – rbc.ru), в соответствии с документом, который подписал Трамп, доступ в страну ограничен для жителей Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Венесуэлы, КНДР и Чада. Если шесть первых стран были в изначальном списке, который глава Белого дома обнародовал сразу после вступления в должность, то Венесуэла, КНДР и Чад появились в нем впервые.

Подписывая документ, Трамп объяснил, что делает это в интересах США и для обеспечения безопасности граждан страны.

Указ Трампа вступит в силу 18 октября. Это, по мнению американских властей, позволит в том числе и пограничным службам в аэропортах подготовиться к нововведению.

Документ был составлен с учетом пожеланий Министерства внутренней безопасности США, оценивавшего в том числе и потенциальную террористическую угрозу со стороны представителей разных стран. При этом в ведомстве предлагали внести в указ Трампа Ирак, однако американский президент не стал этого делать, объяснив это отношениями между двумя странами и готовностью Багдада бороться с международным терроризмом.

Первый запрет на въезд из шести стран Ближнего Востока вызвал яростную критику со стороны правозащитников. Несколько американских судов приостановили действие документа. Однако в июне Верховный суд признал правоту Трампа, хотя уточнил, что указ не должен действовать в том случае, если он приводит к разделению семей.


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