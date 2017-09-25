В Швейцарии начали торговать воздухом 8 25.09.2017, 7:45

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Фото: alpineair.swiss

120 вдохов стоят 47 долларов.

Швейцарская компания Swiss Alpine Air начала продажу горного воздуха Альп в баллонах, сообщает lenta.ru.

На сайте компании предлагается на выбор купить один, три или 12 флаконов, в каждом из которых закачано по семь литров воздуха, примерно на 120 вдохов.

Баллоны оснащены индивидуальной маской. Цена одной единицы товара составляет 47 долларов.

Предприниматели в настоящее время ищут желающих вложить деньги в этот бизнес. На сайте для потенциальных инвесторов отмечается, что основными покупателями могут стать жители Китая, как одной из стран с наиболее загрязненной атмосферой.