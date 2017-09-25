БНК: Отменим декрет «о тунеядцах» вместе 6 25.09.2017, 7:54

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Только от нас зависит, насколько массовым будет Марш рассерженных белорусов 2.0.

Каждый сторонник перемен может внести свой вклад в подготовку акции, которая начнется 21 октября в 14:00 на Октябрьской площади Минска. Что для этого нужно сделать? Ответ на этот вопрос дает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org:

1. Весной мы добились уступок со стороны властей благодаря тому, что на улицы вышли десятки тысяч белорусов по всей стране. Давайте снова покажем нашу силу. Пригласите на Октябрьскую площадь Минска 21 октября всех своих друзей и единомышленников и, конечно, приходите сами.

2. Распечатайте простые одноцветные листовки формата А4 с информацией об акции либо о причинах ее проведения. Макеты выложены ниже, при нажатии картинка откроется в лучшем размере и качестве. Листовки можно расклеить возле своего дома, на остановках общественного транспорта, возле поликлиник, магазинов, рынков. Особенно актуально это для минчан — так о готовящемся протесте узнают больше жителей столицы.

3. Разместите в своих аккаунтах в соцсетях баннер с приглашением на Марш рассерженных белорусов 2.0. Макеты выложены ниже, при нажатии картинка откроется в лучшем размере и качестве. Размещайте информацию из наших групп в соцсетях на своих страницах.

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4. Становитесь волонтерами Белорусского Национального Конгресса и принимайте активное участие в подготовке акции. Предлагайте новые идеи, которые помогут в организации и проведении Марша рассерженных белорусов 2.0 и других акций протеста. Связывайтесь с координаторами БНК в вашем населенном пункте. Телефоны и другие контакты здесь.

5. Мы призываем общественных активистов, блогеров и журналистов к солидарности. Помогите максимально широко распространить информацию об акции. Делитесь своими идеями и предложениями — каждое из них будет услышано.

6. На Марш рассерженных белорусов 2.0 хотят приехать многие активисты из регионов, ведь там ситуация с зарплатами и работой намного хуже, чем в Минске. Если вы едете в столицу 21 октября на личном автомобиле и можете подвезти еще нескольких человек, сообщите нам об этом в любой из наших групп в социальных сетях.

7. Нам понадобятся средства на печать листовок и наклеек, изготовление флагов, плакатов и транспарантов, для приезда участников акции в Минск. Деньги на подготовку акции можно передать региональным координаторам БНК или перечислить на карточки Беларусбанка:

4255 2003 0188 4656 03/20 Visa (белорусские рубли)

6763 3900 5163 4664 04/19 Maestro (иностранная валюта)

Будем вместе, и Беларусь станет свободной!

Листовки и плакаты к Маршу рассерженных белорусов 2.0