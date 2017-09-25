Правые популисты заняли на выборах в бундестаг второе место в округах бывшей ГДР 2 25.09.2017, 7:59

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Фото: dpa

В Саксонии «Альтернатива для Германии» опередила даже блок ХДС/ХСС.

По итогам подсчета большинства голосов на выборах в парламент Германии первое место в большинстве районов страны заняли сторонники Ангелы Меркель. На востоке страны основную конкуренцию им составили кандидаты из ультраправой АдГ, сообщает rbc.ru.

По данным телеканала ARD, после подсчета голосов более на 100% избирательных участков блок ХДС/ХСС, от которого выдвигалась действующий канцлер Ангела Меркель, набрал 33% голосов. Блок одержал победу во всех округах в Баварии и Баден-Вюртемберге.

Второе место занимает СДПГ, отставшая от лидера почти на 12%. В основном за социал-демократов голосовали в западной части Германии, в промышленных городах земли Северный Рейн-Вестфалия, а также в Гамбурге.

Третье место впервые в своей истории с 12% занимает «Альтернатива для Германии», выступающая за депортацию мигрантов из стран Ближнего Востока, а также за выход из ЕС. Наибольшего успеха она добилась в землях, которые до 1990 года были частью коммунистической ГДР. В Тюрингии, Бранденбурге и Мекленбурге она получила более 20%, лишь ненамного отстав от ХДС, а в Саксонии и вовсе заняла первое место. Помимо этого три округа на юго-востоке Саксонии стали единственными, где кандидаты от «Альтернативы для Германии» одержали победу как одномандатники. Каждый из них заручился поддержкой почти 35%.

Разделились в своих предпочтениях и жители Берлина. Если в западной части города евроскептики оказались на четвертом месте с 10%, то в районе Марцан в ввосточной части Берлина (бывшем столицей ГДР) они заняли второе место с 21%.

Ангела Меркель уже после объявления экзит-поллов заявила о намерении к декабрю представить новый состав правительства. В свою очередь СДПГ и «Альтернатива для Германии» заявили о намерении быть в оппозиции к новому кабинету.