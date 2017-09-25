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Юрий Пунтус: Мои слова уважения «Крумкачам»

  • 25.09.2017, 8:55
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Юрий Пунтус
Фото: football.by

Команда пытается держать на уровне белорусский футбол.

Главный тренер «Славии» Юрий Пунтус прокомментировал pressball.by победу над «Крумкачамі» (3:1) в поединке 23-го тура чемпионата Беларуси:

- Спасибо за поздравления. Полностью подписываюсь под словами коллеги. Мне показалось, что Сямук здорово отстоял сегодня, но в первом тайме был момент, когда мяч мог влететь в ворота. Считаю, что победу заслужили, в этой игре точно. Сегодня напряжение соответствовало высокому уровню. По мастерству игроки, может, и не так сильны, но накал был отличный. Внутренне переживаю за «Крумкачоў» — слова уважения тренерам и игрокам команды. Попав в такую ситуацию, они наш футбол пытаются держать на уровне и сражаются. Удача была на нашей стороне, но победу ребята заслужили.

Игра показала, что не зря вышел Сямук. Нет претензий к Иссе, он отличный вратарь. Но иногда нужны перемены. Тренирую ребят и вижу их в полной мере. Сямук уже давно заслужил свой шанс сыграть в основе. Тренировочный процесс покажет, но сегодня он заслужил быть в старте с «Ислочью». Челядко забрала «Скорая», и доктор должен мне скоро позвонить. Что-то с намеком на боковую связку колена.

- Пенальти бил Курлович, но Биран проявил желание пробить.

- Это дорогого стоит. Если бы счет был 5:0, и все рвали майки — это одно. За последние годы мы так редко бьем пенальти, что уже отвыкли от этого. Но ребята держатся в тонусе и уверены в своих силах при пенальти. Я бы доверил Отару, но парни сами разобрались на поле, за что им спасибо.


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