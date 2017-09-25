Меркель предложила Шульцу сформировать «стабильное правительство» в Германии 1 25.09.2017, 9:05

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Федеральный канцлер уверена, что до Рождества будет создано «правительство большинства».

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила надежду, что, несмотря на предстоящие ее партии нелегкие переговоры о формировании коалиции, новый кабинет министров начнет работу до Рождества, сообщает dw.com.

В ответ на вопрос журналистов, насколько канцлер может быть уверена в том, что до Рождества жителям Германии будет представлено новое правительство, Меркель отметила: "В большинстве случаев я всегда уверена. Кроме того, уже много лет моим девизом является фраза "В спокойствии - сила".

Канцлер ФРГ не будет создавать правительство меньшинства

При этом Ангела Меркель отвергла вероятность формирования правительства меньшинства в Германии. "Я не вижу этой возможности. Я вижу свою задачу в том, чтобы мы пришли к созданию стабильного правительства в ФРГ", - сказала Меркель в воскресенье, 24 сентября, в программе "Berliner Runde", транслируемой ARD и ZDF.

Стабильное правительство, по словам Меркель, всегда было отличительной особенностью Германии. Перед страной всегда стояло "чертовски много задач на будущее, которые ей необходимо было решать", добавила канцлер. Победивший на выборах блок ХДС/ХСС будет вести переговоры о формировании правительственной коалиции, заверила Меркель, добавив, что этот вопрос уже согласован с председателем ХСС Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer).

Меркель призвала лидера СДПГ способствовать формированию нового кабинета

Теоретически, по словам Меркель, в настоящее время существует две возможности формирования правительства: продолжение работы "большой коалиции", при котором блок ХДС/ХСС договорится с социал-демократами (СДПГ) или образование "Ямайки" (коалиция ХДС/ХСС, либералов из СвДП и "зеленых"). Несмотря на то, что СДПГ уже заявили об отказе от союза с христианскими демократами, предпочтя возглавить оппозицию, Меркель обратилась к лидеру социал-демократов Мартину Шульцу (Martin Schulz) с призывом приложить усилия для формирования стабильного правительства. "Большая коалиция" будет продолжать свою работу до приведения к присяге нового правительства, добавила канцлер.

Учитывая твердое намерение СДПГ уйти в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых". Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ, которая набрала более 13 процентов и впервые прошла в бундестаг.