«Баста!»: Белорусов призвали на Площадь 21 октября 25.09.2017, 9:30

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Марш рассерженных белорусов 2.0 начнется на Октябрьской площади в Минске в 14.00.

Патриотическая белорусская группа «Плошча» в социальной сети «Вконтакте» напомнила о самых популярных лозунгах протестной весны-2017 – «Баста!», «Нет декрету №3», «Мы – народ!» и призвала белорусов выйти под этими лозунгами на акцию 21 октября.

Напомним, что Марш рассерженных белорусов 2.0 начнется 21 октября на Октябрьской площади в Минске в 14.00.