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Как израильтянки искали родственников в Солигорском районе

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  • 25.09.2017, 9:33
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Фото: kurjer.info

Жители деревни Погост были удивлены черному «Мерседесу» с минскими номерами.

В местечке Погост Солигорского района в четверг, 14 сентября, появился черный «Мерседес» с минскими номерами. Пассажирами авто были две гражданки Израиля: 74-летняя Зельда Фисман и ее дочь Шири.

В Беларусь женщины приехали туристами.

В беседе с корреспондентом «Кур’ера» они рассказали, что в Погосте хотят найти хотя бы следы проживания своих родственников.

Нехама Ратгун, мать Зельды и бабушка Шири, до 1926 года жила в Погосте. Потом она вместе с мужем уехала в Израиль, где прожила всю жизнь.

Гостьям из Израиля точно известно, что их бабушка переписывалась с родней из Погоста, высылала им фотографии.

Туристки побывали на еврейском кладбище в Погосте, посетили могилы массовых расстрелов евреев местечка в 1941 году, а также могилу советских солдат, погибших при освобождении Погоста в 1944 году.

Пытались посетить музей при местной школе. Но, по словам Зельды и Шири, там их встретили прохладно, сославшись на некое распоряжение из КГБ. Такое отношение очень удивило туристок, но особенно их водителя из Минска. Молодой человек считает, что в столице гостям оказали более теплый прием.

В книге «Память» Солигорского района среди расстрелянных немцами жителей местечка по фамилии Ратгун не значится, хотя родственники могли иметь другие фамилии, а живых свидетелей того времени уже нет.

Из Погоста туристки из Израиля уехали с фотографиями улиц, памятников и жителей местечка. На прощание сказали, что все равно довольны поездкой на историческую родину предков.


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