Кадыров прибыл в Минск 15 25.09.2017, 9:40

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ФОТО: KP.BY

Глава Чечни встретится с Лукашенко в первой половине дня.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, в первой половине дня в понедельник его примет правитель Беларуси Александр Лукашенко.

"Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Чечни.

Там отметили, что в графике поездки - встречи с Лукашенко, премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, посещение одного из крупных промышленных предприятий.

В пресс-службе уточнили, что Лукашенко примет Кадырова в понедельник в первой половине дня.