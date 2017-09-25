закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 10:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кадыров прибыл в Минск

15
  • 25.09.2017, 9:40
  • 7,111
ФОТО: KP.BY

Глава Чечни встретится с Лукашенко в первой половине дня.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, в первой половине дня в понедельник его примет правитель Беларуси Александр Лукашенко.

"Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Чечни.

Там отметили, что в графике поездки - встречи с Лукашенко, премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, посещение одного из крупных промышленных предприятий.

В пресс-службе уточнили, что Лукашенко примет Кадырова в понедельник в первой половине дня.

Фото: Максим Гучек

Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!