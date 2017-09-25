Кадыров прибыл в Минск

Кадыров прибыл в Минск15
- 25.09.2017, 9:40
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Глава Чечни встретится с Лукашенко в первой половине дня.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прилетел в Минск с рабочей поездкой, в первой половине дня в понедельник его примет правитель Беларуси Александр Лукашенко.
"Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по приглашению президента Беларуси Александра Лукашенко в понедельник утром прибыл Минск", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы Чечни.
Там отметили, что в графике поездки - встречи с Лукашенко, премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым, посещение одного из крупных промышленных предприятий.
В пресс-службе уточнили, что Лукашенко примет Кадырова в понедельник в первой половине дня.