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Взбунтуется ли милиция против Лукашенко?

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  • 25.09.2017, 10:03
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ФОТО: BELTA

Финансирование МВД резко сократили.

Ежегодно правительство Беларуси утверждает проект республиканского бюджета на будущий год – подробный список всех предполагаемых доходов и расходов государства. Потом этот проект, как правило, пересматривается, цифры уточняются, но итоговые суммы доходов и расходов все равно отличаются от того, что было прописано в проектных нормативно-правовых актах. Это нормально – никогда не знаешь, где возникнет форс-мажор, требующий дополнительного финансирования, а на чем удастся сэкономить, пишет «Завтра твоей страны».

В 2016 году обошлось без серьезных происшествий: государство потратило из республиканского бюджета всего на 2,5% больше, чем планировало – превышение совсем небольшое. Но при этом из десяти основных статей расходов на шести пришлось сэкономить. Самое значительное сокращение средств отмечено по статье «Образование» (на 17,1%), однако большая часть средств на эти цели расходуется из местных бюджетов, так что это цифра сама по себе еще ни о чем не говорит. На втором месте охрана окружающей среды – что ж, в условиях тотальной нехватки денег попытки властей сэкономить хоть на этом удивления не вызывают. А вот третий анти-фаворит властей – силовые органы и суды – заслуживает отдельного внимания.

За последние восемь лет фактические расходы бюджета на органы внутренних дел оказывались меньше плановых лишь трижды, из которых два раза – это кризисные 2015 и 2016, и еще один раз – далекий 2009-й.

Давайте вспомним, как все было. В 2009 году правительство планировало потратить на органы внутренних дел 360 млн долларов, но в итоге урезало финансирование до 284 млн, то есть более чем на 20%. В 2010-м прошли очередные президентские выборы. И о чудо – органам внутренних дел в 2010 году выделили аж 417,6 млн долларов – на 14% больше плана и на 47% больше, чем годом ранее.

А далее – как по накатанной. Ни в 2011, ни в 2012, ни в 2013, ни в 2014 государство не позволило себе сэкономить ни доллара на милиции. Да и плановые годовые показатели чаще росли, чем сокращались. Самым «жирным» оказался 2014-й год, когда расходы бюджета на органы внутренних дел почти достигли 500 млн долларов. Но потом силовикам резко перекрыли кислород: уже в 2015 плановые расходы урезали на 26%, в 2016 – еще на 9%. При этом фактические расходы каждый раз оказывались еще меньше плановых, и по итогу в 2016-м милиция получила 300 млн – меньше было только в 2009-м.

Похожая ситуация сложилась и с органами государственной безопасности: тотальная экономия в 2015 и 2016 году после нескольких «сытых» лет, и жалкие 58 млн долларов в 2016 году после рекордных 98,7 млн в 2014-м. То же самое с прокуратурой, судами и тюрьмами. Финансирование капитально урезали всем силовым структурам.


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