«В Чили чиновники для людей, а не люди для чиновничьего аппарата» 1 25.09.2017, 10:19

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Брестчанка Лариса Янущик вместе с мужем Виталием больше трех лет живут в Чили.

Супруги успели пожить и в столице, и на «хуторе», родить сына Марка и неплохо узнать эту латиноамериканскую страну. О жизни в Чили Лариса Янущик рассказала b-g.by:

О стране

Чили — одна из самых нелатинских стран Латинской Америки. Здесь очень лояльная политика иммиграции, есть визы профессионала, бизнес-иммиграция и виза рантье. Есть виза беременной, которая облегчает получение постоянного вида на жительство в дальнейшем. С точки зрения финансов, эта страна удивительно недешевая. Казалось бы, овощи-фрукты круглый год, разнообразное мясо, соседская Аргентина обеспечивает весь мир говядиной, великолепные вина местного производства… И все это по ценам Европы, и не менее. Аренда жилья тоже освежающе высока.

Но мы ехали за мечтой.

Мы приехали развеселой компанией друзей, выиграв грант на развитие бизнеса от Министерства экономики, развития и туризма Чили — CORFO. Контракты на работу, визы профессионалов для всех, участие в одном из самых развитых акселераторов мира StartUp Chile… И полное отсутствие понимания, как это все работает, какие вопросы нам придется решать, и полное незнание местных реалий.

Реалии оказались неплохими.

Первое и самое большое мое впечатление о Чили — это бюрократия. Она меня поразила. Я быстро поняла систему — чиновники тут для людей, а не люди для чиновничьего аппарата, поэтому тут реально можно просто не уходить от окошка или из кабинета, пока не решишь свою проблему. Не стопроцентно, конечно, я обобщаю. Но, если, к примеру, не хватает какой-то ксерокопии при подаче документов на визу, то вам не вышвыривают бумаги в окошко, а делают прямо на месте ксерокопию.

В налоговой городка Ла-Серена ко мне вышел единственный англоговорящий сотрудник, взял мой планшет и заполнил за меня при мне мой аккаунт. Это заняло у него две минуты, и я могла это сделать из дома по интернету. Как я сейчас и делаю. Даже годовой отчет.

О языковом барьере

Даже в самом начале у меня было какое-то тайное «чувство языка», когда понимаешь в целом, о чем идет речь. Так уже было с польским и английским, так что я видела и знала, что «процесс идет». Но поначалу было отчаянно страшно и одиноко.

Периодически возникают так называемые «трудности перевода», когда, формально зная язык на приемлемом уровне, мы попадаем в смешные и не очень ситуации из-за непонимания «что ты имела в виду». Однажды в садике попросили принести ракушки. Я принесла ракушки, море рядом, прогулялась по пляжу. Оказалось, нужны были макароны-ракушки, дегустация. В другой раз, через месяц, опять ракушки, слово по-испански точно такое же. Догадываетесь, я приперла макароны, а надо было морские ракушки. На прошлой неделе нужны были улитки, я уточняла, как могла — макароны, ракушки, живые улитки, карточки с рисунками? Представьте себе, нужны были живые улитки. Наш муниципальный садик — источник веселья для всей семьи.

О жизни в городе и на побережье

Мы пожили в столице, в коттедже в пафосном районе с домработницей и садовником. Рожать мы уехали на море, в городок Ла-Серена. Пожили немного на берегу океана, холодного и неприветливого зимой и летом из-за течения Гумбольдта, которое делает океан интересным только серферам в термокостюмах.

Потом был период, когда мы строили кемпинг в сельской местности. Для него мы даже вложились в покупку одной лошади из четверки для туристических выездов, популярное местное развлечение. Туристов мы так и не видели, зато накатались сами на спокойной и доброй лошадке Донье Доминге в компании других красавцев. Их зовут Кобро, в переводе Медь, он самый рыжий, Ель Капитано — самый старший и норовистый, и Чапулин, по имени героя мексиканской телепередачи, самый развеселый, но тоже очень добрый.

Жизнь на чилийской парселе, на «хуторе», но с горячей водой и интернетом произвела на меня в целом благоприятное впечатление. Над горами каждое утро летают здоровенные орлы-пеуко, по холмам скачут толстенькие зайцы. Дон Виталий ставил на зайцев петельки, но благородный дон не столь проворен, как местные голодные собаки, поэтому на закате из кустов слышится самозабвенное чавканье, а утром в петельках остаются только мохнатые ножки.

Вместо «грачи прилетели» по весне округа оглашается бешеными криками зеленых попугаев, существ лихих и придурковатых. Вместо соловьев можно полюбоваться колибри нескольких видов — от самых картиночных размером с большой палец до вполне себе упитанных птичек побольше. Кроме этого, из местных птиц мне симпатична умная птичка лойка.

В общем, жизнь в провинции обогатила меня познаниями в местной флоре и фауне, но с нескрываемым облегчением мы вернулись в город. Поближе к морю, красивым набережным, городским площадям и метро.

О работе

Мы оба работаем в ИТ удаленно. Муж — дата-инженер, я занимаюсь дизайном и вебом. Для легализации я открыла себе местный аналог предпринимателя и провожу свои доходы от фриланса. Пока мои доходы не превышают установленного максимума для ИП, я плачу фиксированный налог 10% плюс медицинскую страховку и при этом легально работаю самозанятым дизайнером. Налоговую не смущает то, что я получаю международные переводы за услуги в интернете, главное, что я плачу с них налоги и вообще как-то справляюсь сама.

Вообще к independiente — «независимый» в переводе, имеется в виду самозанятый специалист — в Чили очень лояльное отношение. Все чем-то занимаются, какими-то бизнесами, проектами, монетизацией хобби и так далее. При этом большая часть работы с налоговой для таких мелких самозанятых специалистов дьявольски удобно переведена в онлайн. Я выписываю счета за свои услуги, плачу налоги — все на одном сайте.

О медицине

Когда я приехала, мне казалось непостижимой существующая система медицинского обслуживания. Но теперь, разобравшись, понимаю, что все довольно просто, сделано для наибольшего охвата населения базовыми медицинскими предписаниями, которые могут быть бесплатными. Прививки, программа «здоровье ребенка» — плановые обследования детей. Программа для хронических болезней, например, диабета. Программа ментального здоровья, включающая в себя не только психолога и психиатра, но и социального работника.

Остальное, не покрываемое бесплатной медицинской страховкой, теоретически можно дождаться и сделать бесплатно. Например, плановое обследование на рак по женским вопросам проводится бесплатно. Но вот, скажем, лазерная коррекция зрения уже требует страховки уровнем повыше.

Минимальная страховка по родам абсолютно бесплатна, но и уровень, правда, не слишком высок. Страховка за 300 долларов в общей сложности покрывает все роды в клинике и пребывание в одноместной палате необходимые три дня.

Роды в Чили

Беременность и роды в чужой стране представляли некий антропологический интерес. В больнице нашлась англоговорящая акушерка, которая тоже из интереса записалась меня осматривать, и мы очень интересно и содержательно обсуждали происходящее на суржике из классического испанского, чилийского наречия и английского. На меня сбежалось посмотреть полгоспиталя, на bielorusa locа — сумасшедшую белоруску, — которая отказывается от эпидуралки. «Ты ей переведи, может, она не понимает, что это бесплатно». — «Вы знаете, я говорю плохо, а понимаю я нормально. Если необходимости нет, и я чувствую, что этот уровень мне по зубам, я бы хотела чувствовать контроль над ситуацией». — «О, ну тогда ты у нас valiente (крепкий орешек), дорогая».

Подобные истории мы записываем в блогах и обсуждаем в группах, у всех они свои, и история рождения сына была одной из самых прекрасных в моей жизни. Врачи в Чили были исключительно бережными и добрыми. Если все происходит естественным и нормальным путем, то женщину тут практически не тревожат. Это частично связано с запретом абортов, рожают тут все и порой в таких ситуациях, от которых у вас зашевелятся волосы. Поэтому все, что можно сделать, — расслабиться и постараться сделать твое пребывание в беременности и родах максимально естественным и комфортным. Врачи тут не ругают нерадивую мамашку, они только следят за тем, не возникла ли внештатная ситуация, угрожающая жизням. В остальном состояние беременности и грудного вскармливания считается для женщины нормальным и не требует ни отношения как к больной, ни какой-то особой диеты. Вне беременности муниципальная система бесплатно предоставляет женщине все средства контрацепции на выбор.

Вся система образования в Чили разделяется на три вида. На муниципальную, т. е бесплатную, полусубсидированную, когда частично садик или школа финансируются из госбюджета, а частично бюджет формируется за счет оплаты родителями, и полностью приватную с соответственно довольно дорогими частными образовательными учреждениями. По уровню образования тут отличий практически нет. Это разделение порождено скорее классовой системой в Чили, когда колонисты хотели учить своих детей отдельно от, извините, пожалуйста, прислуги и индейцев. Сейчас это отличие абсолютно стерто, но так и осталось, что хорошая школа — это билет, пропуск ребенка в определенные приличные учебные заведения, например, в военные колледжи.

Местное университетское образование настолько бессмысленно дорого, что обычно учиться молодые люди едут по старинке в США или хотя бы на Кубу. В то же время в Чили много иммигрантов из других стран Латинской Америки: колумбийские дантисты, кубинские педиатры, аргентинские юристы и риелторы.

Мы посещаем муниципальный садик, в котором в общем все точно такое же, как и в белорусском, с поправкой на чилийскую природу. Отличия — на прогулку детей мажут солнцезащитным кремом с сентября по июль. Спят детки в одежде на матрасиках, которые раскладываются прямо на полу и убираются после сна. Да тут все взрослые люди поголовно подвержены сиесте — привычке вздремнуть в обеденный перерыв, часто прямо на скамейке в парке или даже на газоне, что абсолютно нормально. И нет, это не бомжи. Студенты, таксисты, простой рабочий люд, в столице и в провинции — все любят поспать.

Детей в садике кормят завтраком, обедом и полдником, с ними в обязательном порядке проводятся небольшие развивашки на национальных наречиях индейских народностей Чили: кечуа, рапануйский и мапудунгун. Недели в садике поделены тематически: неделя моря, неделя фруктов, неделя природы. Двухлетки возятся в саду с совочками и лейками, лепят из теста и даже пекут настоящие печенья, делают рыбок из разноцветной кальки, барабаны из больших кофейных жестянок. Ох, это была нелегкая неделя мой жизни, когда Марк этот барабан с гордостью припер домой.

Дети сами ухаживают за зайчиками и гусями в небольшом живом уголке в нашем садике. В другом садике есть даже свои лошадки для катания. Все это бесплатно и делается усилиями воспитателей. Их никто не заставляет это делать, не обязывает и не поощряет рублем, к сожалению, тоже. Но никто не заставляет и родителей в группе муниципального садика приносить раз в пару месяцев корм для кроликов и попугаев.

О детях вне сада

Все женщины в Чили, как правило, очень добры ко всем детям в поле их зрения. Эволюционный механизм этого нехитрого расчета прост: если даже я не вижу моего ребенка, кто-то позаботится о нем, пока я забочусь о других детенышах из нашей деревни.

Возможно, как раз из-за вышеописанных причин дети растут как трава. Никто не заморачивается формальным соответствием нормам развития ребенка, не учит в три года читать, да даже от памперса по местным нормам отучают года в три. Хочешь — корми грудью до трех лет, хочешь — не корми вообще, никто не будет тебя поучать, «как надо». Твой ребенок — твой выбор. Это отчасти переводит внутрь тебя мотивацию заниматься с ребенком. Нет ее, мотивации, — можешь не заниматься, но и никто другой заниматься с твоим ребенком или тебя погонять палочкой не будет.

О делении на богатых и бедных

Это серьезный и комплексный вопрос, который затрагивает тему «пятен на солнце», темных сторон жизни в Чили. Есть районы, в которые лучше не ходить поодиночке. Есть конечные маршруток, до которых белому «гринго» лучше не доезжать. На любой достаточно оживленной улице белой девушке посоветуют снять золотые сережки. Тут до сих пор их могут «помочь» снять в любом переулке. Это Латинская Америка, тут существуют такие низы, которые так могут, что никакие верхи не хотят. Самозахват в Чили — частично легализованный способ приобретения земельных участков. Социальные пособия — единственный источник средств для семьи из нескольких поколений. И не мне их осуждать, жизнь не может быть только черной или только белой.

Верхи в этой стране зачесывают волосы вперед, чтобы казаться выходцами из низов, когда им это выгодно, но подчеркивают аристократичность своей фамилии в других случаях. Знать обносится трехметровыми заборами не просто по периметру своих владений — перегорожен может быть напополам город. Мол, там — вы, а здесь — кондоминиум с видеонаблюдением, тупик, даже не заезжайте.

Местные гопники называются флайтес. Они носят банданы и красные клетчатые рубашки. Самые красивые светятся в клипе «Деспасито» (клип на песню пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси, который посмотрели более 3,7 млрд человек – прим. ).

О местной еде

В Чили асадо, гриль-вечеринка, пикник, — это национальный вид спорта. По любому поводу, да и просто по пятницам, друзья собираются в кинчо и жарят мясо. Кинчо — это площадка для гриля с мангалом, скамейками, столами. Есть общественные кинчо в парках, целые пикник-зоны. Они есть в любом кондоминиуме (совместном владении — прим.) и даже на крышах многоквартирных домов, в общественных парках и ботанических садах. Второй национальный вид спорта — футбол, так что каждый матч абсолютно точно повод для асадо.

Мы изменили сам стиль питания. В основном мы круглый год едим огромное количество овощей и фруктов. Я стала разбираться в мясе для гриля, да и вообще стала готовить проще, но из натуральных продуктов. Взял кусок говядины, плюхнул на гриль — вот твоя еда. Я много лет стараюсь готовить каждый день свежую еду, завтрак, обед и ужин. Вместо сосисок перекусываю авокадо, вместо варенья — яблоком. Национальная пряность всех испаноязычных стран — силянтро, т. е. кинза. Пришлось полюбить и ее.

Вместе с тем латиноамериканская культура очень подвержена влиянию фастфуда. Перекус на ходу — не блинчики, как в Бресте, не шаурма, как в Киеве и Питере, а комплето — огромный хот-дог с начинкой из авокадо и соусов.

Национальный пирожок — эмпанадо. Это испеченный чебурек с начинкой из сыра, ветчины или морепродуктов. Тут все, как у нас, самая ходовая марка называется «Как у бабушки».

Основные национальные десерты используют манхар — вареную сгущенку. Есть молочный коктейль, торт, мороженое со вкусом Tres Leches (Три молока) — сгущенка, топленое молоко и сливки. Есть вафельные палочки с начинкой из манхара, есть аналог печенья хвороста, покрытый манхаром. Пончики. Плюшки. Бисквитный рулет. Все — со сгущенкой «манхар».

Однако Чили — многонациональная страна. Второй по популярности десерт — абсолютно классический Шварцвальд — торт «Черный Лес» — и его производные. Кроме существующих мультинациональных, но наиболее населенных областей центральной полосы Чили и малонаселенных, но обширных областей на юге и севере, прочно удерживаемых этническими партизанами, самая большая община в Чили — немецкая.

О праздниках и общении

С друзьями, знакомыми мы встречаемся во время основных праздников, часто проводим вместе Новый год в разгар лета, наряжаем елку и делаем квесты и визит Деда Мороза для детей.

18 сентября Чили отмечает Fiestas De Patrias, и мы тоже собираемся вместе с друзьями на асадо.

Но в целом мы скорее общаемся в мультинациональной среде, подчеркивая, если не вынося на знамя свою мультикультурность и, если хотите, космополитичность.

Испанский — мой шестой иностранный язык, и это не предел в нашей компании. Недавно я говорила по-польски с выходцем из Йоханнесбурга (ЮАР). Он также говорит по-французски и на языке коса, популяризации которого немало способствовала Мириам Макеба (южноафриканская певица, борец за гражданские права — прим. авт.). Это происходило на вечеринке в Чили с дегустацией шнапсов от датчан.

Мы по-светски можем собраться на Рождество и посмотреть финал кубка Америки по футболу, хотя часть компании не религиозна, а часть не любит футбол. Потому что это уже не про футбол, а про общение.

P. S. Я не верю в постоянное место жительства. Если человек не склонен вести оседлый образ жизни, в наше время ему совершенно не вменяется в обязанность пускать корни. Не все мы деревья, есть и перекати-поле. По-английски это звучит wanderlust — «зов приключений». В мире есть море интересного, я надеюсь попробовать как можно больше.