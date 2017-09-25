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Белорусы Нью-Йорка приняли участие в акции протеста против Путина

  • 25.09.2017, 10:22

Митинг был организован представителями российской диаспоры в CША.

24 сентября в Нью-Йорке перед зданием Генконсульства Российской федерации состоялся митинг против агрессивного путинского режима, пишет «Новы Час».

Мероприятие было приурочено к Дню мира 21 сентября, объявленного ООН днем глобального прекращения огня и отказа от насилия.

Митинг был организован представителями российской диаспоры в Америке, их поддержали активисты из белорусской и украинской диаспор, которые пришли со своими плакатами и флагами.

На митинге прозвучали обвинения в адрес агрессивной путинской политики в отношении стран-соседей: Украины, Грузии, Беларуси, а также к собственному народу.

Участники скандировали: "Putin is a killer!", "Stop putin - stop aggression!" "Crimea is Ukraine!", "Putin get out off Ukraine, Georgia, Belarus!"


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