Белорусы Нью-Йорка приняли участие в акции протеста против Путина 25.09.2017, 10:22

24 сентября в Нью-Йорке перед зданием Генконсульства Российской федерации состоялся митинг против агрессивного путинского режима, пишет «Новы Час».

Мероприятие было приурочено к Дню мира 21 сентября, объявленного ООН днем глобального прекращения огня и отказа от насилия.

Митинг был организован представителями российской диаспоры в Америке, их поддержали активисты из белорусской и украинской диаспор, которые пришли со своими плакатами и флагами.

На митинге прозвучали обвинения в адрес агрессивной путинской политики в отношении стран-соседей: Украины, Грузии, Беларуси, а также к собственному народу.

Участники скандировали: "Putin is a killer!", "Stop putin - stop aggression!" "Crimea is Ukraine!", "Putin get out off Ukraine, Georgia, Belarus!"