закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 10:51
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Оршанцы организовали концерт в поддержку политзаключенных

  • 25.09.2017, 10:50

Перед активистами выступил бард Андрей Мельников.

В Минском офисе БНФ собрались оршанцы и минчане, которым не безразлична судьба политзаключенных, сообщает orsha.eu.

На день собрания, 22 сентября за общественно-политическую активность находятся в местах заключения 11 человек : Михаил Жемчужный, Игорь Комлик, Алексей Милюков, Александр Юркойть, Дмитрий Полиенко, Филипп Иванов, Тарас Аватаров, Ирина Сильная, Илья Валавик, Вадим Бойко и Дмитрий Теханович. Помимо 11 человек, вспомнили и Николая Статкевича, которого задержали в этот же день после заседания Белорусского Национального Конгресса.

Участникам и гостям мероприятия сообщили о последних новостях о политзаключенных. Между выступлениями Анны Шапутько и уроженца Орши Павла Северинца, свою поддержку музыкой оказали еще один оршанец Андрей Мельников и минчанка Юлия Фролова.

Неcмотря на то, что мероприятие проходило при свечах, так как у офиса Партии БНФ имеются задолженности за аренду, вследствие чего отключили свет, все же были написаны письма и открытки для политзаключенных, а также обращение к руководству пенитенциарной системы страны, с требованием прекратить практику давления на заключенных через инструменты и понятия уголовного мира.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!