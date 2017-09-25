Оршанцы организовали концерт в поддержку политзаключенных 25.09.2017, 10:50

Перед активистами выступил бард Андрей Мельников.

В Минском офисе БНФ собрались оршанцы и минчане, которым не безразлична судьба политзаключенных, сообщает orsha.eu.

На день собрания, 22 сентября за общественно-политическую активность находятся в местах заключения 11 человек : Михаил Жемчужный, Игорь Комлик, Алексей Милюков, Александр Юркойть, Дмитрий Полиенко, Филипп Иванов, Тарас Аватаров, Ирина Сильная, Илья Валавик, Вадим Бойко и Дмитрий Теханович. Помимо 11 человек, вспомнили и Николая Статкевича, которого задержали в этот же день после заседания Белорусского Национального Конгресса.

Участникам и гостям мероприятия сообщили о последних новостях о политзаключенных. Между выступлениями Анны Шапутько и уроженца Орши Павла Северинца, свою поддержку музыкой оказали еще один оршанец Андрей Мельников и минчанка Юлия Фролова.

Неcмотря на то, что мероприятие проходило при свечах, так как у офиса Партии БНФ имеются задолженности за аренду, вследствие чего отключили свет, все же были написаны письма и открытки для политзаключенных, а также обращение к руководству пенитенциарной системы страны, с требованием прекратить практику давления на заключенных через инструменты и понятия уголовного мира.