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Жители Латвии не спешат работать за среднюю зарплату выше $1000

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  • 25.09.2017, 10:53
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Доходы граждан северной соседки Беларуси демонстрируют постоянный рост.

Средний размер заработной платы в Латвии уже превысил 1000 USD в месяц и, судя по всему, эта тенденция в ближайшие годы сохранится, сообщает neg.by.

Так, во втором квартале 2017 года средняя зарплата до вычета налогов достигла уровня 927 EUR. При этом в столице страны и в некоторых отраслях эти цифры еще выше. Среднестатистический рижанин зарабатывает на 13–15% больше, а житель самого бедного региона Латвии – граничащей с Беларусью Латгалии – на 35–40% меньше.

В отраслевом разрезе ситуация удивительно напоминает белорусскую. Три самые высокооплачиваемые профессиональные сферы на сегодня: банковский и страховой бизнес (средняя зарплата – 1989 EUR), IT и телекоммуникации (1446 EUR), энергетика (1291 EUR).

Еще в Латвии хорошо оплачивается труд чиновников, полицейских и военнослужащих. Эти люди, работающие на государство, в среднем получают 1133 EUR.

Своего Солигорска в балтийской республике нет, но работать в добывающей промышленность тоже выгодно и престижно. Уровень зарплат достиг там 1014 EUR.

Сравнительно хуже, но все же больше, чем в Беларуси, зарабатывают латвийцы в сфере искусства и развлечений (в среднем 803 EUR в месяц), образования (780 EUR), бытового обслуживания (726 EUR), общественного питания (638 EUR).

По словам экспертов, рост доходов будет продолжаться, есть прогнозы о достижении среднего уровня зарплат в Латвии в 1500 EUR в месяц. Собственно, такую сумму уже платят квалифицированным специалистам на промышленных предприятиях не только в столице, но даже в сельской местности.

Уверенный экономический рост достигает 4–5% в год. Положительную динамику развития национального хозяйства подстегивают благоприятная конъюнктура на внешних рынках и обусловленный ею рост экспорта, многомиллиардные вливания в страну из инфраструктурных фондов Евросоюза, успешная работа в Латвии подразделений крупных транснациональных корпораций. Благодаря этому заметно улучшилась и ситуация с внутренним потреблением. Ожил рынок недвижимости, возрождаются рухнувшие во время прошлого кризиса ипотечные программы. Крупнейшие операторы коммерческой недвижимости, IKEA и Akropolis, возводят в Риге большие торговые центры, что не совсем обычно для города с населением явно меньше миллиона человек.

Экономика страны набирает обороты, а рабочей силы больше не становится. В большинстве стран Евросоюза (кроме Литвы, Румынии и Болгарии) уровень доходов еще выше, так что притока рабочей силы оттуда ждать не стоит. На литовцев тоже надежды мало, при сопоставимой с Латвией средней зарплате (838,7 EUR) жизнь у них на родине дешевле. И если кто-то хочет уехать на заработки, они отправляются в государства Скандинавии и другие более богатые страны Евросоюза, где почасовая ставка работника в 5–7 раз выше, чем в Балтии. Для внешних мигрантов из-за пределов ЕС Латвия остается закрытой страной. Так что массовому притоку рабочей силы неоткуда взяться. А значит, уровень зарплат здесь будет и дальше расти.


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